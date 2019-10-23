Esad: Suriye’nin kuzeyindeki durumdan ayrılıkçılar sorumlu

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinde, topraklarının her türlü işgaline karşı olduklarını, ülkenin kuzeyindeki mevcut durumdan da ayrılıkçıların sorumlu olduğunu söylediği belirtildi.

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı Esad; Şam’ın, kesinlikle Suriye topraklarının hangi ad ve bahaneyle olursa olsun her türlü işgaline karşı olduğunu ve mevcut durumdan ayrılıkçı hedefleri izleyenlerin sorumlu olduğunu teyit etti” dendi.

Tüm sığınmacıların evlerine dönmesi gerektiğini söyleyen Suriye lideri, Şam’ın tüm meşru yollara başvurarak teröre ve işgale karşı mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.