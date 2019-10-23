Esad: Suriye’nin kuzeyindeki durumdan ayrılıkçılar sorumlu

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı Esad; Şam’ın, kesinlikle Suriye topraklarının hangi ad ve bahaneyle olursa olsun her türlü işgaline karşı olduğunu ve mevcut durumdan ayrılıkçı hedefleri izleyenlerin sorumlu olduğunu teyit etti” dendi.
© Fotoğraf : Al Alam TV'den AP
Tüm sığınmacıların evlerine dönmesi gerektiğini söyleyen Suriye lideri, Şam’ın tüm meşru yollara başvurarak teröre ve işgale karşı mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.
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