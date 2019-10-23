Rus askeri polis konvoyu, devriyelere başlamak için Kobani'ye doğru ilerliyor

Bölgedeki gelişmeleri aktaran Sputnik muhabiri, Rus askeri polis konvoyunun devriyelere başlamak için Kobani'ye doğru ilerlediğini anlattı.

Sputnik muhabirinin izlenimlerine göre Fırat'ın doğusunda Rus konvoyuna ilkokul öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Çocuklar, "Tanrı orduyu korusun" diye bağırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvesinin ardından açıklanan mutabakat metninde devriyelerle ilgili olarak, "23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00’den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km’nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır" ifadelerine yer verilmişti.