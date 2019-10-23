Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu mensubu 93 kişi öldü, 357 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Süriye Milli Ordusu mensupları (eski adı ÖSO)Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam ediyor.

SMO unsurlarının, güvenlik çalışmalarında tuzaklanan çok sayıda bombayı etkisiz hale getirdiği, YPG/PKK’nın kullandığı tünellerde arama yaptığı belirtildi.

AA'nın yetkililere dayandırdığı bilgiye göre, Suriye Milli Ordusu çatışmalara girdiği harekat süresince toplam 93 mensubunu kaybetti, 357 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ekim’de yaptığı konuşmada SMO'nun 'gerçekten kahramanca bir mücadeleyle terör örgütünün yerleşim yerlerinden temizlenmesinde büyük başarılar gösterdiğini' söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün AA Editör Masası’nda yaptığı değerlendirmede, ”Suriye Milli Ordusu önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük katkı sağlamıştır" ifadelerini kullanmıştı.