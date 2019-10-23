Irak, Suriye'den gelen ABD askerleriyle ilgili uluslararası hukuğa başvuracak

Irak yönetimi bir kez daha Suriye'den çekilen ABD askerlerinin Irak'a gelmesine izin vermediklerini vurguladı. Konuyla ilgili uluslararası hukuk çerçevesinde yasal işlem başlatılacağı açıklandı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD askerlerinin iki gün önce Suriye'den çekilerek Irak'a giriş yapmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Abdulmehdi, ABD askerlerinin ülkeye girmelerine onay vermediklerini vurgularak "Irak'taki her türlü dış güç hükümetin iznini almalı" ifadelerini kullandı.

Uluslararsı toplumu ve Birleşmiş Milletleri bu konuda harekete geçmeye çağıran Abdulmehdi, "ABD güçlerinin Irak'taki varlığıyla ilgili uluslararası hukuk çerçevesinde yasal işleme başlıyoruz" dedi.

'4 HAFTA İÇERİSİNDE AYRILACAKLAR'

ABD Savunma Bakanı Mark Esper bugün Bağdat'ta Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Şammari, Suriye'den Irak'a geçen 150 ABD'li askerlerin 4 hafta içinde ülkeden ayrılacağını söylemişti.

Ayrıca, bugün öğle saatlerinde Irak Başbakanlığı’na bağlı Güvenlik Medyası Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'den gelen bu güçlerin (ABD askerleri) Irak'ta kalması için ise hiçbir onay söz konusu değil" ifadesi kullanılmıştı.

Amerikan askerlerini taşıyan zırhlı araçlar ve askeri ekipman tırları dün Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan Irak'a giriş yapmıştı.

Askeri birliklerin, ABD'nin Enbar'daki Ayn'ul Esed ile Uluslararası Erbil Havalimanı üslerine yerleşeceği iddia edilmişti.

İki gün önce ABD'den yapılan açıklamada Başkan Donald Trump'ın kararıyla Suriye'den çekilen bin civarındaki Amerikan askerinin Irak'ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirmişti.