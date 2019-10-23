Rusya Savunma Bakanlığı: Suriye’nin kuzeyindeki ilk devriye faaliyeti hayata geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Soçi’de varılan mutabakata uygun olarak Rus askeri polisin Suriye’nin kuzeyinde ilk devriye faaliyetini hayata geçirdiğini belirtti.

Açıklamada, “23 Ekim 2019 tarihinde gündüz saat 12’de, Rus askeri polis konvoyu Fırat nehrini geçti ve Suriye-Türkiye sınırına doğru yola çıktı” dendi.

Kobani'ye doğru ilerleyen Rus askeri polisi konvoyu böyle görüntülendi:

Yol boyunca yerel sakinlerin Rus askeri polisi sıcak karşıladığı kaydedilen açıklamada, “Rus askeri polis, Kobani şehrinde yerel idare yöneticileriyle görüşme gerçekleştirerek mutabakatın hayata geçirilmesiyle ilgili konuları ele aldı” ifadesine yer verildi.

Ayrıca Rus askeri polisinin, Suriye'deki Kürt güçlerin geri çekilmesiyle bu ay içerisinde Suriye ordusunun denetimine geçen Menbiç'in kuzeydoğusunda devriye gezmeye başladığı belirtildi. Söz konusu bölge, TSK ile Suriye ordusu arasında oluşan temas hattında yer alıyor.