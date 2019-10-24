Rus askeri polisi Kobani’de hâkim bir tepede konumlandı

Rus askeri polisinin Kobani’de Türkiye sınırından iki kilometre uzaktaki hâkim bir tepede konumlandığını belirten Seritskiy, “Üs, sınır karakolunda bulunuyor ve buradan ülke de kentin civarı da iyi görünüyor” dedi.
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Seritskiy’e göre, üste bir iletişim kulesi bulunuyor. Kuleden Rus askeri polisi, Suriye sınır güçleriyle birlikte Kürt güçleri ve silahlarının çıkışını kontrol edecek.
Rusya askeri polisi dün Kobani’ye girip Soçi mutabakatı çerçevesinde bölgedeki mahallelerde devriye gezmeye başladı.
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