Rosneft: Aramco tesislerine saldırıların arkasında Suriye’den kaçan militanlar olabilir

Rus devlet petrol şirketi Rosneft’in Başkanı İgor Seçin, Suudi Arabistan’ın Aramco petrol tesislerine yapılan saldırının Rusya’nın terörle mücadele operasyonları sırasında Suriye’den kaçan militanlar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini ifade etti.

Avrasya Ekonomi Forumu’nda konuşan Seçin, “Rusya’nın Suriye’deki başarılı eylemleri, militanların bir kısmını yer değiştirmeye zorladı. Militanlar komşu ülkelere sıkıştı, bu ülkeler arasında Irak da var. Suudi Arabistan’ın gaz ve petrol tesislerine yapılan saldırıyı da muhtemelen onlar başlattı” dedi.

Saldırının neticesinde Riyad’ın petrol üretiminde çarpıcı bir azalma olduğunu belirten Seçin, ülkenin güvenilir ve istikrarlı petrol tedarikçisi namının sarsılması için neden verdiğini söyledi.

Seçin, “Saldırı sonucunda Suudi Arabistan’da petrol üretiminin en az yarısı durdu. Son olaylar, Suudi Arabistan’ın petrol sevkiyatı yapan ‘hassas ülkeler’ (İran, Venezüella, Libya, Irak ve Nijerya) arasına girebileceğini gösterdi.