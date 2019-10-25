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04:11 25 Ekim 2019
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    IrakIrak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'nin önüne geldi.

    Bağdat'ta 'büyük protesto'ya saatler kala: Göstericiler Yeşil Bölge'nin önüne geldi

    © REUTERS / Wissm al-Okili © AFP 2019 / -
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    Ortadoğu
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    Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'nin önüne geldi.

    Irak'ta Şii lider Mukteda el Sadr
    © AFP 2019 / Haidar HAMDANI
    Irak'ta Sadr'dan 25 Ekim'de yapılacak gösterilere destek
    Yeşil Bölge'ye çıkan Cumhuriyet Köprüsü'nü aşan göstericiler, güvenlik güçlerinin bulunmasına rağmen bölge kapıları önünde toplandı. Göstericiler, hükümet karşıtı slogan attı.

    Göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmadığı belirtildi.

    Irak'ta Yeşil Bölge, hükümet binaları, parlamento ve yabancı diplomatik temsilcilerin merkezi olarak biliniyor. 

    ​Öte yandan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede yapılması beklenen büyük gösterilere saatler kala halka hitap ederek, yeni reform paketi açıkladı ve istifa etmeyeceği mesajını verdi.

    IRAK BAŞBAKANI'NDAN TANSİYONU DÜŞÜRME KONUŞMASI

    © REUTERS / Alaa al-Marjani
    Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi
    Abdulmehdi, konuşmasına "Ülke siyasetinde hizipçilik ve mezhepçilik 'rejim sorununu' beraberinde getirdi. Bunu siyasi gruplar ve siyasetçiler değil, halkımız idrak etti ve geniş çaplı gösterileriyle dile getiriyor." ifadesiyle başladı. Önümüzdeki hafta içerisinde kabine revizyonuna gidileceğini bildiren Abdulmehdi, "Kabine revizyonunun kapsadığı yeni bakanlar siyasi parti mensupları değil, bağımsız kadın ve gençlerden oluşacak." dedi.

    Abdulmehdi, şunları kaydetti: "Irak devlet müessesesinde yapılan yolsuzlukla mücadele edilecek ve hükümetteki görevi ne olursa olsun yolsuzluk yapan tüm yetkililer kamuoyunun önünde yargılanacak. Bunun için merkez mahkemesi kurulacak. Devletin kontrolü dışındaki silahlar toplatılacak ve Haşdi Şabi'nin daha önce açıkladığımız yeni yapısı uygulamaya konulacak. Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanıyla tüm üst düzey yönetici ve parlamenterlerin maaşları düşürülecek. Bu şu anki maaşların yarısına kadar inecek."

    '25 EKİM, BİRLİK VE BERABERLİK GÜNÜMÜZ OLSUN'

    Irak'taki gösteriler
    © AP Photo / Hadi Mizban
    Hükümet karşıtı protestolarda 110 kişinin öldüğü Irak'ta Başbakan, 'kabine revizyonu' için meclisten yetki isteyecek
    Yoksul ailelere aylık maaş verileceğini de duyuran Abdulmehdi, bunun aylık yaklaşık 100 dolar olacağını açıkladı. Abdulmehdi, genel ve yerel seçim yasasında da değişikliğe gidileceği ve mevcut Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin de değiştirileceğini bildirdi. Başbakan Abdulmehdi, Irak'ın bölgesel çatışmalardan uzak durması için bölge ülkelerinin katılımıyla barış konferansı düzenleyeceklerini de kaydetti.

    Gündüz düzenlenmesi beklenen gösterilere de değinen Abdulmehdi, ülkede gösteri yapmak için İçişleri Bakanlığından izin talebinde bulunulması gerektiğini vurguladı. Abdulmehdi, "25 Ekim günü birlik ve beraberlik günümüz olsun." dedi.

    İSTİFA ETMEYECEĞİ MESAJI VERDİ

    © REUTERS / Alaa al-Marjani
    Irak hükümetinden göstericilerin talepleriyle ilgili 'ikinci paket'
    Adil Abdulmehdi, sözlerini şöyle tamamladı: "Hükümetin düşürülmesi ve erken seçim çağrıları meşru bir haktır ve iyi gelişmedir. Bu çağrılara ben de hükümetim de destek vereceğiz ancak bu halka baskı uygulamakla değil, yasalara uygun şekilde olmalı. Hükümetin istifasını isteyenler bunca yıl işsizlik ve yolsuzluklara sessiz kalanlardır. İstifa ülkeyi kaosa terketmek ve erken seçime zorlamak olur. Bu da reform çağrıları ve kalkınma projelerine aykırıdır."

    Bağdat başta olmak üzere orta ve güneydeki kentlerde, halkın sabah saatlerinden itibaren hükümeti protesto etmek için yeniden sokağa çıkması bekleniyor.

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    Etiketler:
    Adil Abdulmehdi, Yeşil Bölge, Yeşil Bölge, Protesto, Bağdat, Irak
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