Bağdat'ta 'büyük protesto'ya saatler kala: Göstericiler Yeşil Bölge'nin önüne geldi

Göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmadığı belirtildi.
Irak'ta Yeşil Bölge, hükümet binaları, parlamento ve yabancı diplomatik temsilcilerin merkezi olarak biliniyor.
.— #IraqiRevolution (@IRaqiRev) October 24, 2019
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Demonstrators are entering the Green Zone in #Baghdad #Iraq
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عاجل المتظاهرون يدخلون المنطقة الخضراء الان #بغداد#IraqiRevolution #Iraq #ثورة_تشرين_العراقيه pic.twitter.com/ByY4HIBOKn
Öte yandan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede yapılması beklenen büyük gösterilere saatler kala halka hitap ederek, yeni reform paketi açıkladı ve istifa etmeyeceği mesajını verdi.
IRAK BAŞBAKANI'NDAN TANSİYONU DÜŞÜRME KONUŞMASI
Abdulmehdi, şunları kaydetti: "Irak devlet müessesesinde yapılan yolsuzlukla mücadele edilecek ve hükümetteki görevi ne olursa olsun yolsuzluk yapan tüm yetkililer kamuoyunun önünde yargılanacak. Bunun için merkez mahkemesi kurulacak. Devletin kontrolü dışındaki silahlar toplatılacak ve Haşdi Şabi'nin daha önce açıkladığımız yeni yapısı uygulamaya konulacak. Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanıyla tüm üst düzey yönetici ve parlamenterlerin maaşları düşürülecek. Bu şu anki maaşların yarısına kadar inecek."
'25 EKİM, BİRLİK VE BERABERLİK GÜNÜMÜZ OLSUN'
Gündüz düzenlenmesi beklenen gösterilere de değinen Abdulmehdi, ülkede gösteri yapmak için İçişleri Bakanlığından izin talebinde bulunulması gerektiğini vurguladı. Abdulmehdi, "25 Ekim günü birlik ve beraberlik günümüz olsun." dedi.
İSTİFA ETMEYECEĞİ MESAJI VERDİ
Bağdat başta olmak üzere orta ve güneydeki kentlerde, halkın sabah saatlerinden itibaren hükümeti protesto etmek için yeniden sokağa çıkması bekleniyor.
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