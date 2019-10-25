Kayıt
19:14 25 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Irak başkenti Bağdat'ta protestocularla güvenlik güçleri karşı karşıya

    Irak'ta 2. protesto dalgası: En az 5 ölü, yüzlerce yaralı

    © REUTERS / THAIER AL-SUDANI
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol

    Başkent Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye doğru yürüyüşe geçenlere güvenlik güçlerinin müdahalesi, 2 ölü ve 350'den fazla yaralı, güneydeki Nasıriye'de Şii milis grubu Asaib Ehl el Hak'ın ofisinden baskına gelen protestoculara ateş açılması, en az 3 ölü, 40 yaralıyla sonuçlandı.

    © REUTERS / Alaa al-Marjani
    Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi
    Lübnan'ın hükümetin istifasını isteyen protestolarla sarsılmasının ardından, Irak'ta kötü yönetim, kamu hizmetlerinin yetersizliği, yolsuzluk, işsizlik nedeniyle protesto düzenleyenler de üç hafta aradan sonra yeniden sokakları doldurdu.

    150'den fazla insanın öldüğü, 6000'den fazlasının yaralandığı ilk protesto dalgasının ardından bugün başlayan ikinci dalgada da güvenlik güçlerinin gözyaşartıcı gaz, tazyikli su ve ses bombasının yanısıra plastik ve gerçek mermi kullandığına dair iddialar geldi. 

    İlk etapta başkent Bağdat'ta hükümet ve yabancı elçilik binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye doğru yürüyüşe geçenlere güvenlik güçlerinin müdahalesinden 2 ölü ve 350'den fazla yaralı haberi geçildi.

    © REUTERS / Alaa al-Marjani
    Irak hükümetinden göstericilerin talepleriyle ilgili 'ikinci paket'
    Kurbanlardan birinin yüzüne, diğerinin başının ortasına göz yaşartıcı gaz kapsülünün isabet etmesi sonucu öldüğü belirtildi. 

    Güneydeki Nasıriye'de Şii milis grubu Asaib Ehl el Hak'ın ofisinden baskına gelen protestoculara ateş açılması sonucu en az 3 ölü, 40 yaralı haberi geçildi.

    İlk dalgada protestocuları hedef alan şiddetin araştırılması için Planlama Bakanı Nuri el Duleymi başkanlığında bir komisyonun hazırladığı raporda, "Hükümet göstericilere karşı gerçek mermi kullanılması talimatı vermemesine rağmen öldürücü sonuçları olan gerçek mermilerle aşırı güç kullanıldı" denilmişti. 

    Bugün Irak çapında şu gelişmeler yaşandı:

    Ayetullah Ali Hamaney
    © REUTERS / Wana Haber Ajansı
    Hamaney: Düşmanlar İran ile Irak arasında anlaşmazlık yaratmaya çalışıyor ancak komploları etkisiz kalacak

    * Güneydeki Nasıriye'de 3000 protestocu hükümet binalarını basıp ateşe verirken bir grup da Şii milis grubu Asaib Ehl el Hak'ın ofisini basmaya çalıştı. Milislerin ateş açması sonucu en az 3 protestocu öldü, 40'ı yaralandı.

    * Güneydeki Amara'da protestocular Şii milis grubu Asaib Ehl el Hak'ın ofisini ateşe vermeye çalışırken, korumaların ateş açması sonucu 18 protestocu yaralandı. 

    * Güneydeki Müsenne eyaletinin Samava şehrinde protestocular Şii parti Hikmet ile Şii milis grubu Asaib Ehl el Hak'ın ofislerini ateşe verdi. 

    BAŞBAKAN: ŞİDDETE BAŞVURMAYIN

    Irak'ta protestolar
    © REUTERS / THAIER AL-SUDANI
    Irak hükümetinden göstericilerin taleplerine ilişkin ilk paket

    Protestoların cuma günü yeniden başlayacağının açıklanması üzerine ilkin bir yıldır Başbakan koltuğunda oturan Adil Abdülmehdi'den "Gösteri hakkınızı kullanmakta özgürsünüz, ama şiddete başvurulmasına müsamaha gösterilmeyecektir" açıklaması geldi.  

    SİSTANİ: YABANCI MÜDAHALEYE KAPI AÇMAYIN

    Ardından Iraklı Şiilerin ruhani lideri Ayetullah el-Uzma Seyyid Ali Hüseyni el Sistani'den hem protestoculara hem de güvenlik güçlerine 'yabancı müdahaleye kapı açacak kaos çıkarmamaları' uyarısı geldi. IŞİD'e karşı savaşta bir sözüyle Iraklı Şiileri seferber edebilmiş Sistani'nin açıklamasının ana hatları şöyle:

    Ahmad Al-Rubaye
    Irak Meclis Başkanı: Göstericilerin talepleri yerine getirilmemesi durumunda ben de onlarla birlikte sokağa ineceğim

    * Yabancı müdahalecilerin ülkeyi tehlikeli senaryolara sürükleyeceği kaosa kapı açmayın, barışçı olun, şiddet tuzağına düşmeyin.

    * Protestocuların öldürülmesiyle ilgili komisyon raporu tüm olguları göstermiyor. Bağımsız yargı tarafından soruşturma yürütülmeli. 

    * Göztericiler, kamu binalarına, özel mülke, güvenlik güçlerine saldırmayın. Güvenlik güçleri, barışçı protestoculara saldırmayın.

    * Milletvekilleri ve üst düzey yetkililerin maaşlarında indirime gidilsin, devlette görevlendirmeler, işe alımlarda eş-dost kayırma olmasın, particilik yapılmasın.  

    * Seçim yasası seçmenlerin iradesini tam manasıyla yansıtacak şekilde değiştirilmeli ki, Iraklılar seçimlere katılım yoluyla barışçı değişimin gerçekliğine inanabilsin.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bu ülkelerde çeşitli festivallerle lemurların günü kutlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan hayvanlar da bu güne özel beslendiler.
    Bursa Hayvanat Bahçesi’nde Lemurlar Günü kutlandı
    Karikatür
    ABD'den Suriye petrolü için yeni koruma planı
    İnfografik
    Türkiye ile Rusya'nın Suriye Mutabakatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet