Irak'ta 2. protesto dalgası: En az 5 ölü, yüzlerce yaralı

Başkent Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye doğru yürüyüşe geçenlere güvenlik güçlerinin müdahalesi, 2 ölü ve 350'den fazla yaralı, güneydeki Nasıriye'de Şii milis grubu Asaib Ehl el Hak'ın ofisinden baskına gelen protestoculara ateş açılması, en az 3 ölü, 40 yaralıyla sonuçlandı.

Lübnan'ın hükümetin istifasını isteyen protestolarla sarsılmasının ardından, Irak'ta kötü yönetim, kamu hizmetlerinin yetersizliği, yolsuzluk, işsizlik nedeniyle protesto düzenleyenler de üç hafta aradan sonra yeniden sokakları doldurdu.

150'den fazla insanın öldüğü, 6000'den fazlasının yaralandığı ilk protesto dalgasının ardından bugün başlayan ikinci dalgada da güvenlik güçlerinin gözyaşartıcı gaz, tazyikli su ve ses bombasının yanısıra plastik ve gerçek mermi kullandığına dair iddialar geldi.

İlk etapta başkent Bağdat'ta hükümet ve yabancı elçilik binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye doğru yürüyüşe geçenlere güvenlik güçlerinin müdahalesinden 2 ölü ve 350'den fazla yaralı haberi geçildi.

Kurbanlardan birinin yüzüne, diğerinin başının ortasına göz yaşartıcı gaz kapsülünün isabet etmesi sonucu öldüğü belirtildi.

Güneydeki Nasıriye'de Şii milis grubu Asaib Ehl el Hak'ın ofisinden baskına gelen protestoculara ateş açılması sonucu en az 3 ölü, 40 yaralı haberi geçildi.

İlk dalgada protestocuları hedef alan şiddetin araştırılması için Planlama Bakanı Nuri el Duleymi başkanlığında bir komisyonun hazırladığı raporda, "Hükümet göstericilere karşı gerçek mermi kullanılması talimatı vermemesine rağmen öldürücü sonuçları olan gerçek mermilerle aşırı güç kullanıldı" denilmişti.

Protesters today in #Iraq chanted “#Iran, out, out, Baghdad will remain free and we all love our country." Video below: pic.twitter.com/Zib1pqLB1r — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) October 25, 2019

Bugün Irak çapında şu gelişmeler yaşandı:

* Güneydeki Nasıriye'de 3000 protestocu hükümet binalarını basıp ateşe verirken bir grup da Şii milis grubu Asaib Ehl el Hak'ın ofisini basmaya çalıştı. Milislerin ateş açması sonucu en az 3 protestocu öldü, 40'ı yaralandı.

* Güneydeki Amara'da protestocular Şii milis grubu Asaib Ehl el Hak'ın ofisini ateşe vermeye çalışırken, korumaların ateş açması sonucu 18 protestocu yaralandı.

* Güneydeki Müsenne eyaletinin Samava şehrinde protestocular Şii parti Hikmet ile Şii milis grubu Asaib Ehl el Hak'ın ofislerini ateşe verdi.

BAŞBAKAN: ŞİDDETE BAŞVURMAYIN © REUTERS / THAIER AL-SUDANI Irak hükümetinden göstericilerin taleplerine ilişkin ilk paket

Protestoların cuma günü yeniden başlayacağının açıklanması üzerine ilkin bir yıldır Başbakan koltuğunda oturan Adil Abdülmehdi'den "Gösteri hakkınızı kullanmakta özgürsünüz, ama şiddete başvurulmasına müsamaha gösterilmeyecektir" açıklaması geldi.

SİSTANİ: YABANCI MÜDAHALEYE KAPI AÇMAYIN

Ardından Iraklı Şiilerin ruhani lideri Ayetullah el-Uzma Seyyid Ali Hüseyni el Sistani'den hem protestoculara hem de güvenlik güçlerine 'yabancı müdahaleye kapı açacak kaos çıkarmamaları' uyarısı geldi. IŞİD'e karşı savaşta bir sözüyle Iraklı Şiileri seferber edebilmiş Sistani'nin açıklamasının ana hatları şöyle:

* Yabancı müdahalecilerin ülkeyi tehlikeli senaryolara sürükleyeceği kaosa kapı açmayın, barışçı olun, şiddet tuzağına düşmeyin.

* Protestocuların öldürülmesiyle ilgili komisyon raporu tüm olguları göstermiyor. Bağımsız yargı tarafından soruşturma yürütülmeli.

* Göztericiler, kamu binalarına, özel mülke, güvenlik güçlerine saldırmayın. Güvenlik güçleri, barışçı protestoculara saldırmayın.

* Milletvekilleri ve üst düzey yetkililerin maaşlarında indirime gidilsin, devlette görevlendirmeler, işe alımlarda eş-dost kayırma olmasın, particilik yapılmasın.

* Seçim yasası seçmenlerin iradesini tam manasıyla yansıtacak şekilde değiştirilmeli ki, Iraklılar seçimlere katılım yoluyla barışçı değişimin gerçekliğine inanabilsin.