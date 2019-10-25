Hizbullah'tan kaos ve içsavaş uyarısı: Nasrallah, hükümet ve cumhurbaşkanının devrilmesi çağrılarını reddetti

Lübnan'da yolsuzluk ve kötü yönetimin üzerine ekonomik krizin binmesiyle patlak veren protestolar hükümetin ödünlerine rağmen ikinci haftasında devam ederken, hükümet ortağı Şii örgüt Hizbullah'tan açıklama geldi.

Alışılmışın tersine Hizbullah bayrağını kaldırıp sadece Lübnan bayrağının önüne geçen örgüt lideri Hasan Nasrallah, Beyrut'ta hem diğer göstericilerle hem de güvenlik güçleriyle arbedeler yaşayan taraftarlarına protestolardan uzak durmaları çağrısı yaptı.

1975-90 dönemini kanlı bir içsavaşla geçirmiş Lübnan'da protestoların kaos, çöküş ve içsavaş getirebileceği uyarısı yapan Nasrallah, "Ülkedeki zorlu mali, ekonomi, hayat koşullarını ve bölgede galebe çalan güvenlik ve siyaset gerilimlerini gözönüne alırsak, bir iktidar boşluğu kaos ve çöküşe yol açar" dedi.

Protestolar yüzünden Lübnan'da hayatın durmaya ve kurumlarla işyerlerinin kapalı kalmaya devam etmesi halinde vatandaşların da ordu mensuplarının da maaşlarını alamayacağına ve ülkenin tümden kaosa batacağına dikkat çeken Şii lider, protestoların popülaritesini kaybetmiş siyasetçiler, ABD ile İsrail'e atıfla bölgesel ve uluslararası düşmanlar tarafından istismar edildiğini, hatta protestoların şaibeli taraflarca finanse edildiğini savundu.

Nasrallah şunları söyledi:

"Lübnan tehlikeli bir aşamaya girmiştir, ülkemizin uluslararası ve bölgesel güçler tarafından siyasi olarak hedef alınması ihtimali var, Lübnan için (İsrail'e) direniş karşıtı bir komplo hazırlanmaktadır."

"Toplumsal, siyasi ve güvenlikle ilgili gerilim yayıp içsavaşa sürükleyerek ülkeyi ele geçirmek isteyenler olduğundan korkuyorum. İnşallah böyle bir şey olmaz. Ama bu yönde istihbarat ve şüpheler olduğunu size söyleyeyim."

Protestocuların Sünni blok lideri Saad Hariri'nin başbakanlığındaki hükümeti ve Hıristiyan toplumun temsilcisi Cumhurbaşkanı Mişel Aun'u devirme çağrılarını ülkede iktidar boşluğu yaratacağı gerekçesiyle reddeden Nasrallah "Biz ne cumhurbaşkanının düşüşünü ne de hükümetin istifasını kabul ediyoruz" diyerek ekledi:

"Mevcut koşullar altında erken genel seçimleri de kabul etmiyoruz."

Protestoculardan Cumhurbaşkanı Mişel Aun'un diyalog çağrısını kabul etmelerini isteyen Nasrallah, diğer yandan günlerdir ülke çapında yüz binleri festival havasında sokaklarda tutan eylemleri övdü.

Protestoların Lübnan'da daha önce eşi benzeri görülmemiş ekonomik reformların yapılmasını sağladığını belirten Hizbullah lideri, protestoculardan eylemlerine devam etmelerini, ancak insanların işe ve okula gidebilmesi için yolları açık tutmalarını istedi.

Lübnan'ın artık yeni bir strateji geliştirmesi çağrısını sözlerine ekledi.

Straight after #Nasrallah finished his speech , thousands of motorcycles are roaming the streets of #Beirut & other areas in #lebanon in support of #Hezbollah #lebanonprotests #LebanonRevolts pic.twitter.com/cFGuh3FCPw — Shada Omar شدا عمر (@Shadaomar) October 25, 2019

Kredi rating kurumu S&P'nin son raporu Lübnan'ın mali durumuyla ilgili alarm zillerini şiddetlendirirken, Bankalar Birliği ülke çapında banka şubelerinin hayat normale dönene dek kapalı kalmasında ısrar ediyor. Ancak bankacılar, şubelerin açılması halinde vatandaşların akın edip bütün paralarını çekmesinden korktuklarını itiraf ediyor.