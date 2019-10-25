Hizbullah'tan kaos ve içsavaş uyarısı: Nasrallah, hükümet ve cumhurbaşkanının devrilmesi çağrılarını reddetti

1975-90 dönemini kanlı bir içsavaşla geçirmiş Lübnan'da protestoların kaos, çöküş ve içsavaş getirebileceği uyarısı yapan Nasrallah, "Ülkedeki zorlu mali, ekonomi, hayat koşullarını ve bölgede galebe çalan güvenlik ve siyaset gerilimlerini gözönüne alırsak, bir iktidar boşluğu kaos ve çöküşe yol açar" dedi.
Nasrallah şunları söyledi:
S. #Nasrallah Says Suspicious Sides Exploited Popular Protests, Urges Supporters to Leave Streets https://t.co/QusrLd3Ttt#Lebanon pic.twitter.com/jojTt7G9c8— Almanarnews English (@AlmanarEnglish) October 25, 2019
"Toplumsal, siyasi ve güvenlikle ilgili gerilim yayıp içsavaşa sürükleyerek ülkeyi ele geçirmek isteyenler olduğundan korkuyorum. İnşallah böyle bir şey olmaz. Ama bu yönde istihbarat ve şüpheler olduğunu size söyleyeyim."
Protestocuların Sünni blok lideri Saad Hariri'nin başbakanlığındaki hükümeti ve Hıristiyan toplumun temsilcisi Cumhurbaşkanı Mişel Aun'u devirme çağrılarını ülkede iktidar boşluğu yaratacağı gerekçesiyle reddeden Nasrallah "Biz ne cumhurbaşkanının düşüşünü ne de hükümetin istifasını kabul ediyoruz" diyerek ekledi:
"Mevcut koşullar altında erken genel seçimleri de kabul etmiyoruz."
Protestoculardan Cumhurbaşkanı Mişel Aun'un diyalog çağrısını kabul etmelerini isteyen Nasrallah, diğer yandan günlerdir ülke çapında yüz binleri festival havasında sokaklarda tutan eylemleri övdü.
Protestoların Lübnan'da daha önce eşi benzeri görülmemiş ekonomik reformların yapılmasını sağladığını belirten Hizbullah lideri, protestoculardan eylemlerine devam etmelerini, ancak insanların işe ve okula gidebilmesi için yolları açık tutmalarını istedi.
Lübnan'ın artık yeni bir strateji geliştirmesi çağrısını sözlerine ekledi.
Straight after #Nasrallah finished his speech , thousands of motorcycles are roaming the streets of #Beirut & other areas in #lebanon in support of #Hezbollah #lebanonprotests #LebanonRevolts pic.twitter.com/cFGuh3FCPw— Shada Omar شدا عمر (@Shadaomar) October 25, 2019
Kredi rating kurumu S&P'nin son raporu Lübnan'ın mali durumuyla ilgili alarm zillerini şiddetlendirirken, Bankalar Birliği ülke çapında banka şubelerinin hayat normale dönene dek kapalı kalmasında ısrar ediyor. Ancak bankacılar, şubelerin açılması halinde vatandaşların akın edip bütün paralarını çekmesinden korktuklarını itiraf ediyor.
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