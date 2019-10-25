Ruhani: Astana süreci Suriye’nin büyük kısmına istikrar getirdi

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirve Toplantısında konuşan Ruhani, halihazırda Suriye, Filistin, Yemen ve Afganistan dahil bazı ülkelerde bölgesel çatışmaların yaşandığına dikkat çekerek, “Bu çatışmadan tek çıkış yolu, ulusların kendi geleceğini belirleme haklarına saygı gösterilmesi, içişlerine karışmama taahhütlerine uyulması, barış ve istikrarı garanti etmek ve teröre karşı mücadele etmek için bölgesel işbirliği. Böyle bir yapı, bölgesel çatışmaları sonlandırmak için en iyi çözüm ve biz bu sürecin önünde gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ruhani, “Rusya, İran ve Türkiye’nin Suriye’deki çatışmaya çözüm bulmak için Astana formatına katılımı, bu ülkenin büyük kısmına barış ve istikrar getirdi, bu da milyonlarca sığınmacının evlerine dönmesine yardımcı oldu” diye kaydetti.

Askeri bloklara katılmayı reddeden 120 ülkeden oluşan Bağlantısızlar Hareketi’nin 18’inci zirvesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ev sahipliğinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de başladı.