Rus Dışişleri: Lavrov ve Pompeo telefonda Suriye’yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’deki durumun ele alındığını, Rus tarafının Suriye’nin toprak bütünlüğünü baltalayan adımlardan kaçınılmasına vurgu yaptığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptığını, Suriye’deki durumun ele alındığı görüşmede Rus tarafının bu ülkenin toprak bütünlüğünü baltalayan adımlardan kaçınılmasına vurgu yaptığı belirtildi.

Açıklamada, “26 Ekim tarihinde ABD’nin girişimi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında telefon görüşmesi yapıldı. Suriye’deki durum ele alındı” ifadelerine yer verildi.

‘Rus tarafının bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalayan adımlardan kaçınılmasına vurgu yaptığı’ kaydedilen açıklamada, yapılan görüşmede ayrıca ikili ilişkiler alanının bazı konularının da görüşüldüğü ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Ekim'de Soçi'de imzalanan mutabakat muhtırası uyarınca Rus askeri polisi, dün saat 12.00 itibarıyla Suriye'nin kuzeyinde devriye görevine başlamıştı. YPG unsurlarının Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre ötesine çıkması için tanınan 150 saatlik sürenin (23 Ekim saat 12.00'dan itibaren) dolmasının ardından bölgede 10 kilometre derinlikte Rus-Türk ortak devriyeleri başlayacak.