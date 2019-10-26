Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 63'e yükseldi

Açıklamada, söz konusu gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu yaralı sayısının ise 2 bin 592'e çıktığı belirtildi.
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de başlayan gösterilere Erbain törenleri nedeniyle ara veren eylemciler, dün tekrar gösterilerine başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi de yaralandı.
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