Irak'ta göstericiler, İran'ın 'ülkede artan etkisini' protesto etti

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İran'ın Kerbela'daki konsolosluk binası önünde toplanan Iraklılar, ülkelerinde 'İran nüfuzunun artmasına' tepki gösterdi.

'İran dışarı' sloganları atan göstericilerden bazıları konsolosluğu çevreleyen duvarlara tırmanarak Irak bayrağı açtı.

ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından eski rejimin devrilmesinden bu yana, İran'ın ülkede etkisi önemli ölçüde artarken, Tahran'ın buradaki silahlı grupların yanı sıra ülkeyi yöneten Şii partilerle de yakın ilişki içinde olduğu belirtiliyor.

Gösterilerde şimdiye dek toplam 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bin kişi yaralandı

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere dün tekrar başladı.

Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi de yaralandı.