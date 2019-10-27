Irak Meclisinde seçim galibi Sadr grubu, muhalefete geçti

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es Sadr’a bağlı, meclisin en büyük grubu Sairun Koalisyonu, muhalefete geçtiğini ve göstericilerin talepleri yerine getirilene kadar tüm grup milletvekillerinin mecliste oturma eylemi yapacaklarını duyurdu.

Sairun Koalisyonu milletvekilleri, devam eden hükümet karşıtı gösterilerden dolayı Bağdat’ta basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Sairun Koalisyonu Meclis Grup Başkanı Nebil Tarfi, mecliste resmi olarak muhalefete geçtiklerini bildirdi.

Tarfi, hükümetin, göstericilerin taleplerini yerine getirene kadar tüm grup milletvekillerinin mecliste oturma eylemine başlayacaklarını da söyledi.

Mukteda es-Sadr, ülkede yaşanan gösterilere karşı bugün yaptığı yazılı açıklamada, siyasetçilerin hükümeti istifaya zorlamasını istedi.

Sairun Koalisyonu, 329 milletvekili bulunan Irak Meclisinde 54 sandalye ile en büyük grubu oluşturuyor.

Irak Meclisinde daha önce de Şii lider Ammar el-Hekim’e bağlı Ulusal Hikmet Akımı milletvekilleri gösteriler nedeniyle muhalefete geçmişti.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin kesin sonuçlarına göre, Sadr'ın desteklediği Sairun Koalisyonu birinci çıkmıştı.