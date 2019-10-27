Erdoğan ile Merkel'den Suriye görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konular ele alındı.
Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu sona erdirme çağrısı yapmıştı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın devletler hukukuna uygun olmadığını savunmuştu.
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