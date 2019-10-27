Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı yayınlandı

Netanyahu'nun eski özel kalem müdürü Ari Harow tarafından kaydedildiği ifade edilen kayıtlarda, Başbakanın Mozes'ten kendisi ve ailesi hakkında olumlu haber yapmasını istediği duyuluyor.
'Beni devirirsen ben de senin peşinden gelirim'
Yedioth Ahronoth'ta yayımlanan ve kendisine yönelik sert eleştirilerin yer aldığı makale nedeniyle Mozes'i tehdit eden Netanyahu, "Beni devirirsen ben de elimdeki tüm imkanlarla senin peşinden gelirim. Bu benim hayattaki misyonum olur" ifadelerini kullanıyor.
2000 numaralı dosyada Netanyahu'nun, kendisi ve ailesi lehine haber yapılması için Yedioth Ahronoth gazetesinin sahibi ve yayıncısı Arnon Mozes ile gerçekleştirdiği toplantılar yer alıyor. Dosya, Netanyahu ve ailesi hakkındaki olumlu haberlere karşılık Yedioth Ahronoth'un rakibi İsrael Hayom gazetesine baskı yapıldığı iddiasını da barındırıyor.
Netanyahu'nun eski Özel Kalem Müdürü Ari Harow, 2000 numaralı dosyanın tanıkları arasında yer alıyor.
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