Barzani: Bağdadi'nin öldürülmesi IŞİD'in bittiği anlamına gelmiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve eski IKBY Başkanı Mesut Barzani ABD'nin IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'yi ölü ele geçirmesinin terörle mücadelede büyük bir adım olduğunu ancak bunun IŞİD'in bittiği anlamına gelmediğini ifade etti.

IKBY Başkanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Barzani, ABD tarafından el Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesine ilişkin mesaj yayımladı.

Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesi için düzenlenen operasyonda rolü olan ABD ve diğer taraflardan övgüyle bahseden Barzani, "Terör örgütü IŞİD elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesi, terörle mücadelede büyük bir adım ancak bu, terörün ve IŞİD ideolojisinin bittiği anlamına gelmiyor" ifadesini kullandı.

Barzani, örgütün ve ona benzer grupların hala dünya güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Öte yandan eski IKBY Başkanı Mesud Barzani de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Bağdadi'nin öldürülmesinin teröristlerin zayıflatılmasında etkili olacağını kaydeden Barzani, "Ancak tüm tarafların ve özellikle uluslararası toplumun, Bağdadi'nin öldürülmesinin IŞİD'in bittiği anlamına gelmediği konusunda dikkatli olması gerek" ifadelerini kullandı.

Barzani, terörün kökten yok edilmesi ve terörle mücadele için iş birliğinin gerekli olduğunu kaydetti.