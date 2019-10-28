Türkiye’de yakalanıp Irak’a teslim edilmişti: Yakın yardımcısı, Bağdadi hakkında anahtar bilgiler vermiş

Türkiye’nin yakalayıp Irak’a teslim ettiği Bağdadi’nin en yakın yardımcılarından biri olan İsmail el Ethavi’nin, IŞİD lideri hakkında güvenlik görevlilerine ‘anahtar bilgiler’ sağladığı belirtildi.

IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin öldürüldüğüne inanılan ABD operasyonunun yankıları sürerken, ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Buna göre Bağdadi’nin en yakın yardımcılarından biri olan üst düzey IŞİD mensubu İsmail el Ethavi’nin Irak istihbaratına, IŞİD liderinin yıllar boyunca nasıl kaçtığına dair bilgi sağladığı belirtildi.

Reuters haber ajansının, Iraklı güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Ethavi Şubat 2018’de Bağdadi’ye dair bilgileri istihbaratla paylaştı.

'Yapbozu birleştirmemize yardım etti'

Adı açıklanmayan kaynak, “Iraklı güvenlik ekiplerinin, Bağdadi’nin hareketlerine ve saklanmak için kullandığı yerlere dair yapbozun kayıp parçalarını birleştirmesine yardımcı olması bakımdan Ethavi değerli bilgiler verdi. Ethavi, Bağdadi ile Suriye’de buluşan -kendisi de dahil- beş adam hakkında, kullandıkları farklı yerler hakkında bize detaylar verdi” dedi.

'Sebze taşıyan minibüslerde buluşuyorlardı'

Kaynağa göre Bağdadi, komutanlarıyla hareket halindeki sebze taşıyan minibüslerde buluşuyordu, böylece pek çok yabancı güvenlik birimlerini atlatıyordu.

Ethavi dışında, ABD ve Türkiye’nin ortak operasyonuyla yakalanan üst düzey beş IŞİD yetkilisinin de Bağdadi’nin bulunması konusunda önemli bilgiler sunduğu belirtildi.

Iraklı yetkili, “Bağdadi ile Suriye’de buluştukları tüm konumları söylediler, biz de bu bölgelerde daha fazla kaynak görevlendirmek için CIA ile koordine hareket etmeye karar verdik. 2019’un ortasında, Bağdadi’nin ailesi ve üç yakın yardımcısıyla birlikte köy köy dolaştığı yerin İdlib olduğunu belirlemeyi başardık” diye konuştu.

'Detayları CIA'e ilettik'

Ethavi’nin muhbirler tarafından İdlib’de bir pazaryerinde görüldüğünü ve Bağdadi’nin saklandığı yere kadar takip edildiğini kaydeden kaynak, “Detayları CIA’e ilettik ve onlar da uyduları ve insansız hava araçlarını kullanarak son beş ayda bölgeyi gözetledi” dedi.

Raporlara göre Bağdadi, operasyondan iki gün önce bir minibüsle birlikte buradan ayrılırken görüldü, Ailesi de yanında olan bağdadi yakınlardaki bir köye gitti.

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin İdlib’de bir operasyon sonucu öldürüldüğünü duyurmuştu. Trump destekleri nedeniyle Rusya, Suriye, Irak ve Türkiye’ye teşekkür etmişti.

Sakarya’da yakalanmıştı

Iraklı yetkililere göre, 2006’dan beri El Kaide üyesi olan İsmail el Ethavi, Bağdadi’ye yakın beş isimden biri olacak kadar örgütte yükselmeden önce 2008’de ABD tarafından tutuklandı ve bir süre hapis yattı. İslam bilimlerinde doktorası olan Ethavi’nin görevi komutanları seçmek ve dini talimatları belirlemekti. Bu görev bizzat Bağdadi tarafından verilmişti.

New York Times gazetesi, Mayıs 2018’de, IŞİD'in en çok aranan beş liderinin yakalandığını duyurmuştu. Bunun ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 2018’de Ethavi’nin Sakarya'da yakalandığını doğrulamıştı.

Bakanlık, “New York Times'da 9 Mayıs tarihinde yayınlanan haberde bahsi geçen operasyon, İsmail Alwaan al-Ithawi adlı üst düzey DAEŞ mensubunun istihbarat ve emniyet birimlerimiz tarafından düzenlenen operasyon sonucunda Sakarya'da yakalanması ve Irak'a sınır dışı edilmesiyle başlamıştır” denilmişti.