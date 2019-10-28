Irak Cumhurbaşkanı Salih: ABD'nin güvenilir bir müttefik olduğu konusunda büyük şüphe var

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı olan Salih, ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere desteğini çekmesini değerlendirdi.

Axios on HBO'dan Jonathan Swan'a konuşan Salih, "ABD'nin dayanma gücüyle ilgili çok ciddi bir soru işareti mevcut. ABD'nin müttefiklerinin ABD'ye ne kadar güvenebilecekleri konusunda endişeleri var" dedi.

Bu durumun Irak'ın ABD'yle ilişkilerini keseceği anlamı taşımadığını ancak Washington'a yönelik tutumu gözden geçireceklerini kaydeden Salih, "Amerikanlara ve Ruslara gidip 'Benim için bunu yapmazsanız, yoluma başka yönde devam ederim' diyen kişilerden değilim. Önceliklerimizi düşünmemiz gerekir ve bu konuda her zaman net oldum. Ancak ABD ve sadece Ortadoğu'daki değil dünyadaki rolü için, bu önemli bir an" ifadelerini kullandı.

Salih, röportajı IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü belirtilen operasyon düzenlenmeden önce vermişti. Trump, Irak'ın yanı sıra Rusya, Türkiye ve Suriye'ye teşekkür etmişti.