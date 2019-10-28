BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Anayasa Komitesi'nde Kürtler var ancak DSG temsilcisi yok

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 30 Ekim'de çalışmalarına başlaması beklenen Suriye Anayasa Komitesi'nde Kürtlerin bulunduğunu ancak Demokratik Suriye Güçleri'nden (DSG) temsilci yer almadığını söyledi. Pedersen yarın Lavrov, Çavuşoğlu ve Zarif'le görüşeceğini de ifade etti.

Cenevre'de basın toplantısı düzenleyen Pedersen, "Anayasa Komitesi'nin Suriye'deki tüm toplulukların temsilcilerini kapsadığını belirtmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, Suriye'nin tarihi bağlamı açısından etkileyici bir durum. Bu, belirgin şekilde temsil gücü bulunan bir komite. Ayrıca komitede Kürtler de var ancak DSG temsilcileri yok" dedi.

'Lavrov, Çavuşoğlu ve Zarif ile komite üyeleri önünde görüşeceğiz'

Pedersen, yarın Cenevre'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşeceğini belirtti.

Görüşmenin Suriye Anayasa Komitesi'nin 150 üyesi önünde gerçekleşeceğini kaydeden Pedersen, "Devam eden çatışmaların Suriye'nin kuzeydoğusu ve İdlib de dahil olmak üzere ülke genelindeki sorunların çözümüne yardımcı olacak ciddi bir siyasi süreci başlatmanın ne kadar önemli olduğunun bir diğer kanıtı" ifadesini kullandı.