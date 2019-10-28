ABD Hazine Bakanı'ndan İsrail ziyareti: 'İran'a yönelik baskı artırılacak'

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, resmi ziyareti çerçevesinde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Batı Kudüs'te çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Netanyahu ve Mnuchin ortak basın toplantısı düzenledi.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD ordusunu, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü belirtilen operasyon için kutladı.

İran'ın Ortadoğu'daki her hedefi vurabilecek güdümlü füze üretmeyi hedeflediğini ve bu füzeleri de Suriye ile Irak'a konuşlandırmayı planladığını iddia eden Netanyahu, İran'ın Ortadoğu'daki faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

İsrail Başbakanı, ABD'ye Tahran yönetimine yeni yaptırımlar uygulama çağrısı yaptı.

Mnuchin ise ülkesinin İran'a yönelik maksimum baskı uyguladığını, bu adımların işe yaradığını savunarak, "Bu baskıyı artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.