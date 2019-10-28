İran Dışişleri: IŞİD, lojistik desteğimizle yenildi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, IŞİD benzeri örgütlerin ABD tarafından oluşturulduklarını söyleyerek, "IŞİD terör örgütü; Irak ve Suriye, İran'ın sağladığı lojistik destek ile mağlup edildi" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin ABD tarafından öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin Bağdadi'yi öldürmesi büyük bir eylem değil. Çünkü IŞİD, biz ve bölgedeki ülkeler tarafından mağlup edildi. Ancak bölge düşmanlarının gelecek için neler düşündüğünü görmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin IŞİD benzeri terör örgütlerini kullandıktan sonra ortadan kaldırdığını söyleyen Musevi, IŞİD'in direniş güçleri tarafından yok edildiğini belirterek, "Irak ve Suriye, İran’ın lojistik desteğiyle bu terör örgütünü ortadan kaldırıldı" dedi.

IŞİD'in tamamen ortadan kaldırılmadığını ve ABD gibi ülkeler tarafından kullanılmaya devam edildiğini söyleyen Musevi, "Bağdadi'nin ölümünü terörizmin ve IŞİD'in sonu olarak görmüyoruz" diye ekledi.