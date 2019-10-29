Selman'dan Trump'a Bağdadi operasyonu tebriği

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyon nedeniyle tebrik ettiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere'nin yaptığı açıklamaya göre,ilebir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Muhammed bin Selman, IŞİD elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyondan dolayı Trump'ı tebrik ederken, Trump bin Selman'a 'Suudi Arabistan'ın ABD ile devam eden güçlü ortaklığı' nedeniyle teşekkür etti.

Ayrıca görüşmede bölgesel ve ikili konular da ele alındı.

... The President thanked the Crown Prince for Saudi Arabia’s continued strong partnership with the United States. The leaders also discussed critical regional and bilateral issues. — Judd Deere (@JuddPDeere45) October 29, 2019

​ABD'nin Bağdadi operasyonu

IŞİD elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki tünellerden ucu kapalı olanlardan birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki üç çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.