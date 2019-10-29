DSG'nin iddiası: Bağdadi, iç çamaşırına yapılan DNA testiyle yakalandı

IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin yerinin, Demokratik Suriye Güçleri mensubu bir kişi tarafından ele geçirilen iç çamaşırı sayesinde üç ay önce tespit edildiği öne sürüldü.

IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin İdlib’de öldürülmesiyle sonuçlanan ABD operasyonuna ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre, IŞİD'e karşı operasyonlarda ABD ile birlikte hareket eden DSG’den bir casus ,Bağdadi'nin yakın çevresine sızdı ve IŞİD liderinin kullanılmış bir iç çamaşırını ele geçirip CIA'e ulaştırdı. Yapılan DNA testlerinde, söz konusu kişinin Bağdadi olduğu netleşince operasyon kararı alındı.

Kobani de doğruladı

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Polat Can adlı bir DSG mensubu Twitter’dan, "15 Mayıs'tan bu yana CIA ile birlikte çalışarak Bağdadi'nin izini sürüyorduk. Saklandığı yeri çok sık değiştiriyordu. Bağdadi'ye İdlib'de ulaşmayı başaran kaynağımız, Bağdadi'ye ait bir iç çamaşırını geri getirdi ve yapılan DNA testleri söz konusu kişinin yüzde 100 Bağdadi olduğunu kanıtladı" ifadelerini paylaştı.

Öte yandan Mazlum Kobani kod adlı DSG komutanı Ferhat Abdi Şahin de olayı doğruladı.

ABD'de yayın yapan NBC televizyonuna konuşan Kobani, güvenlik danışmanı olarak Bağdadi'nin yanında tuttuğu SDG casusunun, yaz aylarında IŞİD liderine ait bir kullanılmış iç çamaşırını yetkililere ulaştırdığını, daha sonra ise Bağdadi'nin kan örneğini almayı başardığını belirtti.

Casusun, Bağdadi’nin Barişa köyünde saklandığı yerleşkenin planını da detaylı bir şekilde anlattığı kaydedildi.

ABD teyit etmedi

Ancak söz konusu açıklamalar henüz ABD tarafından doğrulanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazar günkü, Bağdadi’nin öldürüldüğünü duyurduğu açıklamasında; Suriye, Irak, Rusya ve Türkiye’nin yanı sıra Suriyeli Kürtlere de teşekkür etmişti. Trump, Suriyeli Kürtlerin operasyon öncesinde faydalı bilgiler verdiğini söylemişti.