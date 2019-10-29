'Lübnan Başbakanı Saad Hariri büyük ihtimalle istifa edecek'

Toplumsal bölünmeye dayalı siyasi sistemi yüzünden hükümetin çok zor kurulduğu Lübnan'da ekonomik kriz, yolsuzluk ve kötü yönetime karşı patlak veren protestoların durulmaması hükümeti sallıyor. Reuters'e konuşan resmi kaynaklar, Başbakanı Saad Hariri'nin büyük ihtimalle istifa edeceğini söyledi.

Başbakan Saad Hariri'nin liderliğindeki Sünni bloktan üst düzey bir resmi kaynak, Reuters'e, Hariri'nin hükümetin istifasını büyük ihtimalle bugün açıklayacağını belirtti.

Bir başka resmi kaynak da Hariri'nin istifa yönünde hareket ettiğini, bugün-yarın bu adımı atabileceğini dile getirdi.

Lübnan'ı iki haftadır sallayan protestolar hükümetin istifasını ve sistemin değiştirilmesini talep ediyor.

Daha önce hükümet ortağı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, hükümetin devam etmesi gerektiğini savunmuş ve taraftarlarına protestolardan çekilmeleri çağrısı yapmıştı.

Dün başkent Beyrut'tan anacaddeyi trafiğe kapatan protestocularla Hizbullah ve Emel taraftarları arasında çatışma çıktığı haberi geldi.