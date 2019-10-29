Suriye muhalefeti, yeni anayasa için referandum çağrısı yaptı

Suriye Anayasa Komitesi'nde muhaliflerin eş başkanı sıfatıyla yer alan Hadi el Bahra, oluşturulacak yeni anayasanın Suriye genelinde BM gözetiminde düzenlenecek bir referandum ile kabul edilmesi ve 2021'deki devlet başkanlığı seçimlerinden önce yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi.

Sputnik'e konuşan el Bahra, "Referandumun her bir Suriyeliye yeni anayasanın oluşturulmasında katılımı olduğu hissiyatı vereceğini düşünüyoruz. Bu nedenle referandum düzenlenmesini isterdik, ancak bu özgür, adil olmalı ve hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki tüm Suriyelilerin katılımı olmalı. Ayrıca BM gözetiminde yapılmalı" dedi.

El Bahra, yeni anayasanın 2021 yılındaki devlet başkanlığı seçimlerinden önce hazır olmasını beklediklerini de kaydetti.

Suriyeli siyasetçi, "Yeni anayasanın 2021 yılındaki devlet başkanlığı seçimlerinden önce hazır olmasını umuyorum ancak bu, uluslararası toplumun desteği olmadan imkansız. Rusya bunun sağlanması konusunda büyük bir rol oynayabilir" ifadelerini kullandı.