Zarif'ten ABD'ye: Savaş kimsenin yararına olmayacak

El Cezire televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Körfez ülkelerine seslenerek, "Körfez ülkelerini güven ortamını sağlamak için Hürmüz Barış Planı'na davet ediyorum" çağrısında bulundu.
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ABD’yi olası bir savaşa karşı uyaran Zarif, savaşın kimseye bir faydasının olmayacağını söyleyerek, "Donald Trump tek taraflı bir anlaşmayı İran’a dayatamaz" diye konuştu.
ABD ve 4+1 ülkeleri ile imzalanan nükleer anlaşmayı hatırlatan Zarif, İran’ın nükleer çalışmaları ile alakalı her anlaşmanın tüm tarafların yararına olması gerektiğini söyledi.
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