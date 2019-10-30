Suriye Anayasa Komitesi ilk toplantısını yaptı: 'Tarihi bir an'

Suriye Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısı İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi. Eş başkanlar, 8 yılı aşkın süredir devam eden krize çözüm bulmakta kararlı olduklarını vurguladı. Mogherini de, ciddi istişarelerin başlamasını ve sonuç alınmasını beklediklerini söyledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde ilki düzenlenen Suriye Anayasa Komitesi toplantısı, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in açılış konuşmasıyla başladı.

"Hükümet ve muhalefet üyeleri burada yüz yüze oturuyor. Bu tarihi bir an" diyen Pedersen, 50 sivil toplum üyesinin iki heyet arasında salonda hazır bulunduğunu belirterek, bu kişilerin farklı din, bölge ve deneyimlerden gelmesinin sürece büyük katkı sunacağını söyledi.

Pedersen, "Komite, bazı prensiplere dayanarak toplanıyor. BM şartı, Güvenlik Konseyi kararları, Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı, egemenliği ve anayasa yapımının Suriyelilerin öncülük ettiği ve sahibi olduğu bir süreç olması ilkelerimizi oluşturuyor" diye konuştu.

Kuzbari: Halkımızın beklentilerini karşılayacağız

Hükümet kanadından Anayasa Komitesi Eş Başkanı Ahmed Kuzbari, ellerinden gelenin en iyisini yapmak üzere burada bulunduklarını söyledi.

Kuzbari, 4 temel ilkelerinin bulunduğunu belirterek "Bunlar ülkenin bağımsızlığı, birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliği. Dökülen her damla kana sadık kalarak halkımızın beklentilerini karşılayacağız. Yeni anayasa yazmaya da mevcut olanı revize etmeye de hazırız" ifadelerini kullandı.

Kuzbari, sürece dış müdahale ve ne olursa olsun ön şart kabul etmeyeceklerine işaret ederek bugünkü toplantıya imkan veren Astana süreci ve Soçi Ulusal Diyalog Kongresi mimarlarına teşekkürlerini iletti.

Bahra: Benzerliklere odaklanmak üzere kararlılık içinde buraya geldik

Muhalefet kanadından Anayasa Komitesi Eş Başkanı Hadi el Bahra da, "Bugün, geçmişte başaramadıklarımızı başarmayı umduğumuz için buradayız. 150 kişinin birçok konuda farklılıkları var. Bunların bir kısmı basit konular, bir kısmı ise önemli. 8 acı dolu yıldan sonra farklılıklara değil, benzerliklere odaklanmak üzere kararlılık içinde buraya geldik" dedi.

Bahra, yeni bir sayfa açtıklarının altını çizerek "Tüm Suriyeli tarafların elindeki tutukluların serbest bırakılması, kaybolanların ve zorla kaybetmeye maruz bırakılanların akıbetlerini araştırma ve ailelerinin akıbetlerini bilme hakkına ilişkin dosyaya saygı gösterilmeli" diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, 6 aylık sürede anayasayı yazmak, takip eden 18 ayda da adil ve özgür seçimleri düzenlemekle yükümlü olduklarını hatırlatan Bahra, "Yaklaşık bir milyon kurbanın anısı, bize karanlık tünelden çıkış arayışımızda ışık tutmalı, evlerine dönmek için hasret çeken milyonlarca Suriyeli de pusulamız olmalı" ifadelerini kullandı.

Mogherini: Ciddi istişarelerin başlamasını umuyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini ise, bugün başlayan yeni süreç sayesinde ciddi istişarelerin başlamasını ve tüm ülkenin çıkarlarına hizmet eden sonuçlar alınmasını umduklarını kaydetti.

Mogherini, "Bu önemli ve uzun süredir beklenen bir an. Komitenin ciddi istişarelere iyi niyetle başlaması ve tüm ülke ve halkın çıkarlarına hizmet eden sonuçların alınması son derece önemli" dedi.

Anayasa Komitesi toplantılarının 150 temsilcinin katılımıyla 2 gün boyunca Pedersen'in başkanlık edeceği oturumlarla devam etmesi, ardından yalnızca 45 kişilik yazım kurulunun iştirakiyle en az bir hafta boyunca Cenevre'de sürmesi bekleniyor.