Kayıt
19:54 30 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Suriye Anayasa Komitesi ilk toplantısı

    Suriye Anayasa Komitesi ilk toplantısını yaptı: 'Tarihi bir an'

    © REUTERS / DENIS BALIBOUSE
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol

    Suriye Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısı İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi. Eş başkanlar, 8 yılı aşkın süredir devam eden krize çözüm bulmakta kararlı olduklarını vurguladı. Mogherini de, ciddi istişarelerin başlamasını ve sonuç alınmasını beklediklerini söyledi.

    © Sputnik / Илья Питалев
    Lavrov: Rusya, İran ve Türkiye, Suriye’deki her türlü ayrılıkçılık girişimlerini reddediyor
    İsviçre'nin Cenevre kentinde ilki düzenlenen Suriye Anayasa Komitesi toplantısı, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in açılış konuşmasıyla başladı.

    "Hükümet ve muhalefet üyeleri burada yüz yüze oturuyor. Bu tarihi bir an" diyen Pedersen, 50 sivil toplum üyesinin iki heyet arasında salonda hazır bulunduğunu belirterek, bu kişilerin farklı din, bölge ve deneyimlerden gelmesinin sürece büyük katkı sunacağını söyledi.

    Pedersen, "Komite, bazı prensiplere dayanarak toplanıyor. BM şartı, Güvenlik Konseyi kararları, Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı, egemenliği ve anayasa yapımının Suriyelilerin öncülük ettiği ve sahibi olduğu bir süreç olması ilkelerimizi oluşturuyor" diye konuştu.

    Kuzbari: Halkımızın beklentilerini karşılayacağız

    Hükümet kanadından Anayasa Komitesi Eş Başkanı Ahmed Kuzbari, ellerinden gelenin en iyisini yapmak üzere burada bulunduklarını söyledi.

    © Sputnik / Mihail Alaeddin
    Rusya, Türkiye'yle yapılacak ortak devriyelerin güzergahlarını oluşturuyor

    Kuzbari, 4 temel ilkelerinin bulunduğunu belirterek "Bunlar ülkenin bağımsızlığı, birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliği. Dökülen her damla kana sadık kalarak halkımızın beklentilerini karşılayacağız. Yeni anayasa yazmaya da mevcut olanı revize etmeye de hazırız" ifadelerini kullandı.

    Kuzbari, sürece dış müdahale ve ne olursa olsun ön şart kabul etmeyeceklerine işaret ederek bugünkü toplantıya imkan veren Astana süreci ve Soçi Ulusal Diyalog Kongresi mimarlarına teşekkürlerini iletti.

    Bahra: Benzerliklere odaklanmak üzere kararlılık içinde buraya geldik

    Muhalefet kanadından Anayasa Komitesi Eş Başkanı Hadi el Bahra da, "Bugün, geçmişte başaramadıklarımızı başarmayı umduğumuz için buradayız. 150 kişinin birçok konuda farklılıkları var. Bunların bir kısmı basit konular, bir kısmı ise önemli. 8 acı dolu yıldan sonra farklılıklara değil, benzerliklere odaklanmak üzere kararlılık içinde buraya geldik" dedi.

    Rus Büyükelçi Aleksey Yerhov
    © AA / Raşit Aydoğan
    Rus Büyükelçi Yerhov: Türkiye istemiyor, dolayısıyla PYD masada olmayacak

    Bahra, yeni bir sayfa açtıklarının altını çizerek "Tüm Suriyeli tarafların elindeki tutukluların serbest bırakılması, kaybolanların ve zorla kaybetmeye maruz bırakılanların akıbetlerini araştırma ve ailelerinin akıbetlerini bilme hakkına ilişkin dosyaya saygı gösterilmeli" diye konuştu.

    BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, 6 aylık sürede anayasayı yazmak, takip eden 18 ayda da adil ve özgür seçimleri düzenlemekle yükümlü olduklarını hatırlatan Bahra, "Yaklaşık bir milyon kurbanın anısı, bize karanlık tünelden çıkış arayışımızda ışık tutmalı, evlerine dönmek için hasret çeken milyonlarca Suriyeli de pusulamız olmalı" ifadelerini kullandı.

    Mogherini: Ciddi istişarelerin başlamasını umuyoruz

    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini ise, bugün başlayan yeni süreç sayesinde ciddi istişarelerin başlamasını ve tüm ülkenin çıkarlarına hizmet eden sonuçlar alınmasını umduklarını kaydetti.

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
    © Sputnik / Viktor Toloşiko
    Şoygu: Türkiye ile olan mutabakatın uygulanmasında zorluklar olmuyor değil

    Mogherini, "Bu önemli ve uzun süredir beklenen bir an. Komitenin ciddi istişarelere iyi niyetle başlaması ve tüm ülke ve halkın çıkarlarına hizmet eden sonuçların alınması son derece önemli" dedi.

    Anayasa Komitesi toplantılarının 150 temsilcinin katılımıyla 2 gün boyunca Pedersen'in başkanlık edeceği oturumlarla devam etmesi, ardından yalnızca 45 kişilik yazım kurulunun iştirakiyle en az bir hafta boyunca Cenevre'de sürmesi bekleniyor.

    İlgili konular:

    BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Anayasa Komitesi'nde Kürtler var ancak DSG temsilcisi yok
    Rus Dışişleri: Lavrov, Suriye Anayasa Komitesi’nin ilk toplantısı öncesinde Cenevre’ye gidiyor
    Lavrov: Rusya, İran ve Türkiye, Suriye’deki her türlü ayrılıkçılık girişimlerini reddediyor
    Lavrov, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda: Kurtuluş Savaşı sırasındaki desteğimizi hatırlayan Türk halkına minnettarız
    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, İran, Rusya, Astana, Cenevre, İsviçre, Avrupa Birliği, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye Anayasa Komitesi, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Batman, Mardin ve Siirt’te şuan onlarca köy sular altında kalırken, köylüler il merkezi yada ilçe merkezlerine göç etmek zorunda kaldı. Doğduğu toprakları terk etmek istemeyen bazı köylüler ise farklı bir çözüm arayışı peşinde.
    Evi baraj altında kalan köylü jandarma karakoluna yerleşti
    Karikatür
    ABD Temsilciler Meclisi 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını onayladı
    İnfografik
    Rusya'nın Afrika ülkeleriyle ekonomik işbirliği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet