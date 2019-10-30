Suriye hükümeti: YPG’nin 'Asayiş'ini polis, DSG'lileri asker yapabiliriz

Açıklama, Suriye devletinin resmi haber ajansı SANA’da yayınlandı. Açıklamada "Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı, bu grupların (DSG) orduya katılmak isteyen üyelerini orduya almaya, zorunlu ve yedek askerlik hizmetini yapmayanların işlemlerini yerine getirmeye hazırdır” ifadeleri yer aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama: Öğrencilerin kaçırdığı eğitimi telafi etmeye hazırız
Bir açıklama da Suriye Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. Açıklamada, “Cezire bölgesindeki öğrencilerin kaçırdıkları eğitim kazanımlarını telafi etmeye hazırız” denildi. Bakanlık, Suriye’nin el Cezire bölgesinin terör eylemleri nedeniyle yaşadığı güvenlik ve askeri koşullar nedeniyle, öğrencilerin eğitime devam etmelerini engellediğini, bakanlığın öğrencilerin eğitim koşullarını ele almaya hazır olduğunu ve öğrencilerin kanunlar ve sistem gereğince sınava tabi tutulmaları ardından diplomalarını alacaklarını söyledi.
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