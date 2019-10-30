Suriye hükümeti: YPG’nin 'Asayiş'ini polis, DSG'lileri asker yapabiliriz

Suriye ordusu, YPG’nin de bünyesinde bulunduğu Demokratik Suriye Güçleri'nden (DSG) kendilerine katılmak isteyenleri kabul edeceklerini duyurdu. İçişleri Bakanlığı da DSG'nin polis birimi gibi hareket eden 'Asayiş'i iç güvenlik birimlerine katılmaya çağırdı.

Suriye Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak, ana omurgasını Türkiye’nin terör örgütü kabul ettiği YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) "Suriye ordusuna katılın” çağrısında bulundu.

Açıklama, Suriye devletinin resmi haber ajansı SANA’da yayınlandı. Açıklamada "Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı, bu grupların (DSG) orduya katılmak isteyen üyelerini orduya almaya, zorunlu ve yedek askerlik hizmetini yapmayanların işlemlerini yerine getirmeye hazırdır” ifadeleri yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama: Öğrencilerin kaçırdığı eğitimi telafi etmeye hazırız

Şam hükümeti ayrıca, YPG'yi de "iç güvenlik birimlerine" davet etti. İçişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak, DSG tarafından kurulan ve polis gücü gibi hareket eden 'Asayiş' birimlerinden iç güvenlik güçlerine katılmak isteyenlerin başvurularının kabul edileceği belirtildi.

Bir açıklama da Suriye Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. Açıklamada, “Cezire bölgesindeki öğrencilerin kaçırdıkları eğitim kazanımlarını telafi etmeye hazırız” denildi. Bakanlık, Suriye’nin el Cezire bölgesinin terör eylemleri nedeniyle yaşadığı güvenlik ve askeri koşullar nedeniyle, öğrencilerin eğitime devam etmelerini engellediğini, bakanlığın öğrencilerin eğitim koşullarını ele almaya hazır olduğunu ve öğrencilerin kanunlar ve sistem gereğince sınava tabi tutulmaları ardından diplomalarını alacaklarını söyledi.