Nobel Ödüllü Ezidi Nadia Murad: Bağdadi'nin ölümü yeterli değil, adalet isiyoruz

Nobel Barış Ödülü sahibi IŞİD mağduru Ezidi insan hakları savunucusu Nadia Murad, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, ''Biz sadece Bağdadi'nin öldürüldüğünü değil adalet de görmek istiyoruz. Bağdadi'ye (örgüte) katılan binlerce IŞİD'çi var ve hala suç işlemeye devam ediyorlar.'' dedi.

IŞİD militanları tarafından 2014'te Irak'taki köyünden kaçırılıp seks kölesi yapılan ve kurtarılmasının ardından Ezidi kadın ve çocukların hikayesini uluslararası arenaya taşıyan Nadia Murad, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Murad, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin bir soruya, ''Biz sadece Bağdadi'nin öldürüldüğünü değil adalet de görmek istiyoruz. Bağdadi'ye (örgüte) katılan binlerce IŞİD'çi var ve hala suç işlemeye devam ediyorlar.'' yanıtını verdi.

Bağdadi'nin ölümünün ardından IŞİD kurbanı diğer kadınlarla da konuştuğunu belirten Murad, ''Bana, 'ya diğerleri' diye sordular. Binlerce Ezidi hala kayıp. Durum sadece Bağdadi'den ibaret değil, binlercesi var. Daha fazlasını görmek istiyoruz, adalet istiyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

BM'ye göre Haseke'deki Hol kampında IŞİD bağlantılı olduğu düşünülen yaklaşık 50 ülkeden 11 bini yabancı ülke vatandaşı 70 bin kişi tutuluyor.