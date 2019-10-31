İsrail ordusu, Lübnan'da kendilerine ait İHA'nın düşürüldüğü iddialarını reddetti

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, orduya ait bir İHA'nın Lübnan topraklarında hedef alındığı, ancak vurulamadığını bildirildi.

Lübnan'ın güney bölgesinde bulunan Nebatiye Vilayeti kırsalında, İsrail güçlerine ait bir İHA'nın (İnsansız Hava Aracı) Hizbullah tarafından düşürüldüğü iddiası, İsrail ordusu tarafından yalanlandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ''Lübnan toprakları üzerinde uçan İsrail ordusuna ait bir İHA, uçaksavar füzesiyle hedef alındı ancak İHA vurulamadı'' denildi.

A short while ago, an anti-aircraft missile was launched over Lebanese territory towards an IDF UAV. The UAV was not hit. — Israel Defense Forces (@IDF) October 31, 2019

​Hizbullah tarafından yapılan açıklamada ise İHA'nın uygun bir silahla Lübnan hava sahasını terk etmeye zorlandığı duyuruldu.

حزب الله يعلن تفاصيل استهداف طائرة إسرائيليةhttps://t.co/jEsmokqrf6 pic.twitter.com/jDX3BseQdK — وكالة قدس نت للأنباء (@qudsnet) October 31, 2019

​Lübnan merkezli Al Mayadeen, ülkenin güneyinde İsrail güçlerine ait bir drone'un füzeyle vurularak düşürüldüğü iddia etmiş, Press TV ise söz konusu saldırıyı Hizbullah'ın gerçekleştirdiğini duyurmuştu.