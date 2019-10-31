IŞİD, Bağdadi'nin ölümünü teyit etti

IŞİD, kendi haber ajansı Amak aracılığıyla, lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldüğünü ve yerine Ebu İbrahim Haşimi Kuraşi'nin geçtiğini teyit ettiğini duyurdu.