ABD askerleri Sırrin kasabasına yeniden döndü, petrol bölgesinde DSG ile devriye yaptı

ABD askerleri, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Kobani kentinin güneyindeki Sırrin Kasabasına yeniden dönüş yaparken, petrol bölgesi olan Tırbespiye'de ise DSG ile ortak devriyelerde bulundu.

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre kısa bir süre önce Suriye kuzeyinden çekilerek Irak'a geçen ABD askerlerinden bir kısmı bugün akşam saatlerine doğru yeniden Suriye'ye dönerek Sırrin bölgesinde konuşlandılar.

Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İssa kasabasında hareket eden zırhlı araçlardan oluşan 20 araçlık ABD konvoyu karadan ve havadan yoğun güvenlik önlemleri altında Sırrin kasabasına geçiş yaptı.

Kasaba yakınında daha önce kurdukları üsse giren ABD askerlerinin bir süre burada kalacağı öğrenildi.

ABD, Kobani kentinin IŞİD'den alınmasından sonra, 2016 yılında, kentin güneyindeki Sirrin bölgesinde büyük bir hava üssü kurmuştu. Üs koalisyon güçleri tarafından korunuyordu. ABD askerleri geçtiğimiz haftalarda bölgeden ayrılmışlardı.

Öte yandan ABD askerleri ile DSG militanları bugün öğlen saatlerine doğru petrol bölgesi olan Tırbespiye kasabasında karadan ortak devriye turu gerçekleştirdi. Devriye turlarının ardından ABD askerleri Rimelan'daki askeri üslerine geri döndüler.