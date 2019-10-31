Esad: Bağdadi’nin öldürüldüğüne dair bir delil görmedik

ABD’nin henüz IŞİD liderinin öldüğüne dair hiçbir delil sunmadığını kaydeden Esad, “Suriye’nin ABD’ye bu konuda yardımcı olduğu konusunda ise haberlerden öğrendik” dedi.
Suriye lideri ayrıca terör ideolojisi yaşadığı sürece Bağdadi ve diğer militanların ölümünün hiçbir şey değiştirmeyeceğinin altını çizdi.
‘Soçi Mutabakatı Türkiye'yi durdurdu ve ABD müdahalesinin yolunu tıkadı'
Rusya’nın, Suriye’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması prensibine bağlı kaldığını dile getiren Esad, “Soçi mutabakatı, Türkiye’yi durdurdu ve ABD müdahalesinin yolunu tıkadı” diye ekledi.
Rusya’nın, Türkiye-ABD anlaşmasının bir parçası olmadığını kaydeden Esad, “Rusya’nın yaptığı anlaşmalar her zaman açık, Rusya’nın politikasında gizli hiçbir şey yok ve bu bizim için çok olumlu” diye ekledi.
İdlib’deki militanların, Türkiye’ye gitmemeleri durumunda iki yolu kaldığını dile getiren Suriye Devlet Başkanı, “İlki, silah teslim etmek ve uzlaşı programına uygun olarak rehabilitasyondan geçmek. İkinci yol savaş. Başka seçenek yok, ne bizim ne de onların. Sadece bu iki seçenek” ifadelerini kullandı.
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