Esad: Bağdadi’nin öldürüldüğüne dair bir delil görmedik

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin yok edilmesi konusunda ABD ile temaslarının olmadığını ve deliller sunulmadan gerçekten öldürüldüğüne inanmayacaklarını belirtti.

Suriye devlet televizyonuna konuşan Esad, “El Bağdadi’nin yok edilmesi konusunda Amerikan kurumlarıyla hiçbir temasımız olmadı. Daha da önemlisi, bu operasyonun gerçekten olup olmadığını bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD’nin henüz IŞİD liderinin öldüğüne dair hiçbir delil sunmadığını kaydeden Esad, “Suriye’nin ABD’ye bu konuda yardımcı olduğu konusunda ise haberlerden öğrendik” dedi.

Suriye lideri ayrıca terör ideolojisi yaşadığı sürece Bağdadi ve diğer militanların ölümünün hiçbir şey değiştirmeyeceğinin altını çizdi.

‘Soçi Mutabakatı Türkiye'yi durdurdu ve ABD müdahalesinin yolunu tıkadı'

Rusya’nın, Suriye’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması prensibine bağlı kaldığını dile getiren Esad, “Soçi mutabakatı, Türkiye’yi durdurdu ve ABD müdahalesinin yolunu tıkadı” diye ekledi.

Rusya’nın Suriye politikasının günümüzde gerçeklilikle bağlantılı olduğunu söyleyen Suriye lideri, “Rusya-Türkiye anlaşması daimi değil geçici nitelik taşıyor. Bizler, nihai ve stratejik hedefleri taktikten ayırt etmeliyiz” dedi.

Rusya’nın, Türkiye-ABD anlaşmasının bir parçası olmadığını kaydeden Esad, “Rusya’nın yaptığı anlaşmalar her zaman açık, Rusya’nın politikasında gizli hiçbir şey yok ve bu bizim için çok olumlu” diye ekledi.

İdlib’deki militanların, Türkiye’ye gitmemeleri durumunda iki yolu kaldığını dile getiren Suriye Devlet Başkanı, “İlki, silah teslim etmek ve uzlaşı programına uygun olarak rehabilitasyondan geçmek. İkinci yol savaş. Başka seçenek yok, ne bizim ne de onların. Sadece bu iki seçenek” ifadelerini kullandı.