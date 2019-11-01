Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan 'mezhepçi devletten sivil devlete geçiş' vaadi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesini mezhepçi bir devletten çağdaş sivil bir devlete dönüştürmek için var gücüyle çalışacağını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, Cumhurbaşkanlığı makamına seçilmesinin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Göreve geldiği günden bu yana Lübnan'da siyasi, ekonomik ve güvenlik alanındaki istikrarı sağlamanın yanı sıra terörü bitirme ve tüm Lübnanlıları eşit tutacak seçim yasasını uygulamak için yoğun çaba sarf ettiğini dile getiren Aun, ayrıca yolsuzlukla mücadele ve Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünü sağlama çalışmalarında bulunduğunu belirtti.

Yolsuzluğun kök saldığı bir ülkede onunla mücadelenin zaman alan zor bir iş olduğunu vurgulayan Aun, mevcut yasalara yenilerini ekleyerek yolsuzlukla mücadeledeki kararlılığını ortaya koyduğunu savundu.

Aun, Lübnan'da yolsuzlukla mücadele için ulusal bir heyetin kurulması ve tüm devlet yetkililerinin banka hesap gizliliklerinin kaldırılması talebinde bulundu.

Mezhepçilikle mücadele sözü veren Cumhurbaşkanı Aun, ülkeyi mezhep eksenli bir devletten çağdaş sivil bir devlete dönüştürmek için var gücüyle çalışacağını söyledi.

Lübnan'da ocak ayında kurulan ve kitlesel protestolar sebebiyle 29 Ekim'de istifasını veren Başbakan Saad el-Hariri hükümetinin, ekonomik durum başta olmak üzere krizleri çözmeye yoğunlaşması gerektiğini savunan Aun, "Lübnan'da hükümetler, birtakım dengeler doğrultusunda kuruluyor. İstifasını sunan hükümet de oy birliği engeli dolayısıyla istediği kararları çıkaramadı" dedi.

Meydanlardaki protestocuların, 'güvenecekleri bir hükümet', 'yolsuzlukla mücadele' ve 'mezhepçi devlet yerine sivil devlet' şeklindeki taleplerini gerekli yerlere ulaştırdıklarını söyleyen Aun, kurulması beklenen yeni hükümette yer alacak isimlerin siyasi sadakatlerine göre değil, deneyim ve liyakate göre seçileceğini ifade etti.