Aydınlık yazarı: Lübnan’da fuhuş ve kumardan dolar kazananlar, 'modern protestocular' pozlarıyla hünerlerini sergiliyor

Aydınlık yazarı Mehmet Yuva, Lübnan'daki protestolara değindiği bugünkü yazısında "'Bu olayın arkasında yabancı güçler yoktur, sokağa kendiliğinden akan halkın haklı ve tüm hükümeti hedef alan talepleri vardır' iddiası NATO ve İsrail’in Atatürkçülüğü kadar komiktir" dedi.

© REUTERS / Mohamed Azakir Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan 'mezhepçi devletten sivil devlete geçiş' vaadi , bugünkü yazısında Lübnan'da bir süredir devam eden protesto gösterilerine değindi.

Yuva, "'Bu olayın arkasında yabancı güçler yoktur, sokağa kendiliğinden akan halkın haklı ve tüm hükümeti hedef alan talepleri vardır' iddiası NATO ve İsrail’in Atatürkçülüğü kadar komiktir" ifadelerini kullandığı yazısında eylemlerin Hizbullah ile lideri Nasrallah'ı hedef aldığını söyledi:

"İlk gün hayat pahalılığını ve hükümetin aczini protesto etme olarak tedavüle sokulan eylemler İsrail’in ezeli düşmanı, Suriye ve İran’ın ezeli dostu Lübnan Şii Hizbullah’ı, lideri Hasan Nasrallah’ı hedef alıyor."

'Bonzai misali'

Lübnan'da eylemler eliyle mezhep savaşı çıkarılmaya çalışıldığını söyleyen Yuva'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Lübnan’da yeniden bir mezhep harbi fitnesi ekiliyor. Ancak bu sefer bu fitne çok daha farklı soslarla servis ediliyor. Lübnan bayrağı dışında flama taşınmıyor. Genç kızlar ve erkekler baş rolde. Lübnan’ın en meşhur gece kulüplerinde, diskoteklerinde, kumarhanelerinde fuhuş ve kumardan dolar kazananlar 'modern protestocular' pozlarıyla hünerlerini captagon ve bonzai misali sahada sergiliyor.

© REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS 'Lübnan Başbakanı Saad Hariri büyük ihtimalle istifa edecek'

Lübnan’ı Suriye, Filistin, İsrail’e odaklanmasını engellemek ve emperyalist Fransa’nın ürünü olan mevcut sistemin mezhep hastalıklarıyla ilgilenmesine mani olmak. Başarmaları çok zor ama bu son kozları ve bunun sağlanması için tüm kirli araçları seferberlik misali topyekun devreye sokacaklar."