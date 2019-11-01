'Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması halinde, Suriyeli Kürtler, Şam'la güçlerini birleştirmek istiyor'

DSM Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ehmed, Esad hükümetiyle kendi bölgelerini nasıl yönetecekleri konusunda anlaşmaları ve Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması halinde DSG'nin hükümet güçlerine katılmaya hazır olduğunu duyurdu.

'Bir saat içinde çözülebilecek bir sorun değil'

Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi uzantısı Demokratik Suriye Meclisi (DSM) Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ehmed, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın güçlerine katılmaya hazır olduklarını, ama bunun olabilmesi için önce Suriye ordusunun yeniden yapılandırılmasını istediklerini söyledi.

"Esad'la güçlerimi birleştirmeye hazırlanıyoruz, ama Suriye ordusunun değişmesi, yeniden yapılanması lazım. Suriye rejimiyle kendi bölgelerimizi nasıl yöneteceğimiz konusunda anlaşırsak, ondan sonra, evet, Suriye ordusuna katılmaya hazırız" diyen Ehmed, bunun 'bir saat içinde hallolacak bir mesele olmadığını, önce Şam'la görüşmeler yapmaları gerektiğini' dile getirdi.

"Bugüne dek olan, Savunma Bakanlığı'nın bize suçlular gibi hitap ettiği açıklama yayımlamasından ibaret" eleştirisini getiren Ehmed, "Dolayısıyla DSG 'hayır' dedi. Birlikte oturup, biz kaçak mışız da yeniden katılıyor muşuz gibi değil de, birbirimize nasıl entegre olacağımızı görüşüp uzlaşmamız lazım" vurgusu yaptı.

Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Rusya ile ayrı ayrı yaptığı anlaşmalar sonucunda, Türkiye'nin Suriye'nin içinde 'güvenli bölge' kurması için DSG'nin sınırdan 30 kilometre derinliğe çekilmesi için tanınan 150 saatlik süre 29 Ekim'de doldu. Ardından bugün bölgede Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyeleri başladı.

Manzara buyken, Suriyeli Kürtlerin Suriye'nin siyasi sisteminin parçası olması için ABD'nin yardımını isteyen DSM Yürütme Kurulu Eşbaşkanı, şöyle konuştu:

"Bölgedeki yeni siyasi yapının, Suriye Anayasa Komitesi'nin parçası olmak istiyoruz. Biz buralarda temsil edilmiyoruz. Onlar (ABD) bizi sadece savaşçı olarak kullanıyor - orada savaşın, burada savaşın - ama biz siyasi sürecin parçası olmak istiyoruz."

"Kürtler siyasi sistemin parçası olmanın peşindeler, bu yüzden Amerika'dan devreye girmesini ve kendilerine yardım etmesini talep ediyorlar."

Washington'ın bu bağlamda Kürtlere yardım için bir pey yapıp yapmadığı sorusu üzerine Ehmed "Henüz ABD tarafından bir şey görmedik" dedi.

DSM Yürütme Kurulu Eşbaşkanı, DSG'nin ABD'ye yardımlarına vurgu yaparak, ABD'nin bir operasyonla öldürdüğünü açıkladığı IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin yerini bulanın ve kimlik teşhisi için evinden eşya çıkaranın DSG olduğuna dikkat çekti.

Bağdadi operasyonunu yürüten ABD özel kuvvetleri arasında DSG'nin de bulunduğunu söyleyen Ehmed, "Başkan Trump, bunun için Kürt güçlerine teşekkür etti. DSG'nin Bağdadi'nin yakalanmasına yönelik operasyonu, öldürüldüğü operasyonun ana anahtarıydı" dedi.

DSG'nin bölgede çok önemli rol oynadığı, istihbarat da topladığı ve fark yaratmayı becerdiğini sözlerine ekledi.