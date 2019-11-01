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    El Hol kampı

    Suriye'deki kamptan kaçan IŞİD'li kadınlar Ankara'da gözaltına alındı

    © REUTERS /
    Ortadoğu
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    Suriye'nin kuzeyinde DSG'nin denetimindeki El Hol kampından çocuklarıyla birlikte kaçan IŞİD üyesi 2 Hollanda vatandaşı kadın, ülkelerine dönebilmek için Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği'ne başvurdu. Hollanda Büyükelçiliği'nin Türk makamları ile temas kurmasının ardından iki kadın gözaltına alındı.

    Interpol
    © Fotoğraf : Twitter
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    Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un Meclis'e verdiği bilgiye göre, beraberinde 3-4 yaşlarında 3 çocukları bulunan Hollanda vatandaşı 2 kadın, Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Hârekatı'ndan kısa bir süre önce, DSG'nin denetimindeki El Hol kampından kaçmayı başardı.

    BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Suriye topraklarından Türkiye'ye geçen IŞİD üyesi kadınlar, Ankara'ya ulaştı. Kadınlar, Hollanda'ya geri dönebilmek için büyükelçilik yetkililerine başvurdu. Hollandalı yetkililerin uyarısı üzerine 2 kadın, Türk güvenlik birimlerince gözaltına alındı.

    'Türk makamlarının kararını bekleyeceğiz'

    Bakan Blok'a göre, tutuklu bulunan IŞİD'li kadınların geleceği ile ilgili kararı Türk makamları verecek. Hollandalı bakan, Türkiye'nin kovuşturma yapıp yapmayacağını beklediklerini belirtti:

    "Bekleyip göreceğiz. Her şey adım adım ilerleyecek. Önce Türk makamlarının kararını bekleyip, sonra kadınlar konusunda ne yapılması gerektiğini değerlendireceğiz."

    Blok, Türkiye'nin kadınları yargılamaması durumunda Hollanda'nın ülkeye dönüşlerine izin verip vermeyeceği sorusunu yanıtlamadı.

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    Kadınlardan birinin vatandaşlığı 2 gün önce iptal edildi

    Habere göre Suriye'den kaçarak Ankara'ya giden kadınlardan birinin, Hollanda'nın Tilburg kentinden Fatima H. olduğu belirtildi. Hollanda Resmi Gazetesi'nin Çarşamba günkü sayısında yayımlanan karara göre, IŞİD üyesi Fatima H.'nın Hollanda vatandaşlığı, "terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle iptal edildi. Bu durumda Fatima H.'nın sadece Fas vatandaşlığı bulunuyor.

    Çifte vatandaşlığa sahip diğer kadının da, Hollanda ve Fas uyruklarına sahip olduğu belirtiliyor.

    Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı'na göre, IŞİD üyesi kadınların vatandaşlığının iptaline ilişkin süreç daha önceden başlatıldı.

    © REUTERS / Alaa Al-Marjani
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    Hollanda hükümeti, IŞİD üyesi vatandaşlarının ülkeye dönüşüne sıcak bakmıyor. Hükümet, bu kişilerin Suriye ya da Türkiye'de yargılanıp cezalandırılmasından yana.

    Suriye'nin kuzeyindeki El Hol ve El Roj kamplarında kalan Hollanda vatandaşı 23 IŞİD üyesi kadın ile 55 çocuğun ülkeye geri getirilmesi için 5 avukatlık bürosu, Hollanda hükümeti aleyhine dava açtı. Lahey Mahkemesi'nin 1 Kasım Cuma günü başvuruyu ele alması bekleniyor.

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    Etiketler:
    Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, YPG, El Hol Kampı, DSG, Hollanda, Ankara, IŞİD, Suriye, ABD
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