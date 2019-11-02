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    Rus askerleri, Türkiye’yle ilk ortak devriyeyi anlattı

    © Sputnik / Sertac Kayar
    Ortadoğu
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    Rus askeri polis ve Türk askerleri, Suriye-Türkiye sınırında ilk devriye faaliyetini hayata geçirdi. Devriye sırasında 110 kilometrelik güzergah kat edildi.

    Devriye konvoyunda, Rus askeri polisinin ‘Tigr’ ve ‘Tayfun’ tipi zırhlı araçları ile Türk askerinin ‘Kirpi’ tipi zırhlı araçları yer aldı.

    Rus askeri polisi bu an için yaklaşık bir hafta boyunca hazırlık yaptı. Güzergahlar en küçük ayrıntısına kadar ezberlendi. Rus konvoyu, Kamışlı şehrinden çıkarak Türk ekibiyle görüşeceği noktaya kadar yaklaşık 10 kilometrelik yol geçti.

    Derbesiye gümrük geçiş noktası, üst kısmı dikenli tel olan beyaz beton duvar. İlk kontrol noktasına Rus ve Türk askerleri erken geldi. Son hazırlıklar yapılıyor ve Türk subaylar Suriye tarafına geçiyor. Komutanlar haritaları karşılaştırıyor ve geçilecek güzergahı değerlendiriyor.

    Kobani'de Rus askeri polis
    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Rusya: Askeri polisimiz Suriye-Türkiye sınırında devriye yaptı
    Haritalara son değişiklikler giriliyor. Türk tarafı, sınırdan 6 kilometrelik derinliğindeki bölgeyle yetinmeyi teklif ediyor. Havadan konvoya Orlan-10 insansız hava aracı destek veriyor. Güzergah boyunca tüm yol Rus mayın uzmanları tarafından kontrol ediliyor.

    Tam saat 12.00’da Türk askeri konvoy harekete geçiyor ve Suriye tarafına geçiyor. Anlaşmaya uygun olarak her taraftan devriyeye dörder araç ve en fazla 24 kişi katılıyor. Güvenlik, Rus askeri polisine ait BTR-82 zırhlı araçla sağlanıyor, Türk teçhizat konvoyun merkez kısmında, Rus zırhlı araçları ise konvoyun başında ve kuyruğunda yer alıyor. Tüm manevralar, Kürt gazetecilerin yakın takibi altında gerçekleşiyor.

    Konvoy yola koyuluyor, her bir kontrol noktasında askeri polis merkezle irtibata geçiyor.

    Güzergahın uzunluğu 110 kilometre. Kürt silahlı oluşumlar günler önce sınırdan 30 kilometre mesafeye çekildi. Bu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında varılan anlaşmanın en önemli maddesi. Yol kenarında meraklı yerel sakinler duruyor.

    © Sputnik / Sertac Kayar
    Rusya: Türkiye'yle gerçekleştirilen ilk devriye başarıyla tamamlandı
    3 güzergah belirlendi

    Türk askerleri bu bölgeyi haftada iki kez kontrol edecek. Bölge güvenliğinin garantörü olan Rus askerleri ise her gün devriyeye çıkacak. Bunun için 3 güzergah belirlendi: İkisi Kamışlı’nın batı ve doğusuna, biri de Kobani yakınlarında. Günlük devriyeler için Suriye’ye ek olarak 300 kişi ve 20 teçhizat gönderildi.

    Rus asker polis memuru Albay Aleksandr Besklubov, “Türk tarafı kendini layığınca temsil etti, güçlü ordunun gerçek iyi bir ordusu gibi. Teçhizatları da iyi manevra kabiliyetini sergiledi, zira yol çok zordu. Planlanmışın dışında duraklamalar olmadı, Türk teçhizatıyla ilgili hiçbir eleştiri ve şikayet yok. Güzergahı tamamıyla geçtik. Bazı nüanslar oldu, haritada belirlenen bazı yollar gerçekte yok, ama bunun üstesinden geldik, hiçbir sorun çıkmadı” diye açıkladı.

    Dört saat sonra ilk güzergah geride kalıyor ve Türk askerler ülkelerine geri dönüyor. Bu bölgedeki yeni görüşme yaklaşık 2 hafta sonra gerçekleşecek, yeni ortak devriye Kobani yakınlarında yapılacak.

    Etiketler:
    devriye, Rus askeri polisi, Suriye, Türkiye, Rusya
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