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    Husiler Hareketi destekçileri

    Husiler: Yemen'de 2015'ten bu yana 4 bin 253 Sudanlı asker öldü

    © AA / Mohammed Hamoud
    Ortadoğu
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    Yemen'deki Husiler Hareketi, ülkede 2015'ten beri devam eden çatışmalarda 4 bin 253 Sudanlı askerin öldüğünü açıkladı.

    Yemen'de Birleşik Arap Emirliği (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi askerleri
    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
    'Yemen'in güneyinde iç savaş çıkabileceği' uyarısı
    Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, başkent Sana'da düzenlediği basın toplantısında, "Yemen'de 2015'ten bu yana devam eden çatışmalarda 4 bin 253 Sudanlı asker öldü. Bunların 850'si 2015-2016 yılları arasında öldü" dedi.

    Sudan halkının bölgedeki diğer halklar gibi, gerçekleri gizlemek için medya tarafından yanlış bilgilendirme propagandasına maruz kaldığını dile getiren Seri, Sudan'ın Yemen'deki çatışmalara katılmaya devam etmesinin yalnızca Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun ve Sudan yönetiminin gündemine hizmet edeceğini ifade etti.

    Yemen'deki Sudanlı askerlerin varlığıyla ilgili de Seri, kuzeydeki sınırda Suudi Arabistan'ın gözetiminde, güney ve batı sahilde ise BAE gözetiminde konuşlanan 15 binin üzerinde Sudanlı asker bulunduğunu aktardı.

    'Sudanlı askerler cinsel istismar ve çocukların savaşa sürülmesi gibi suçlar işledi'

    Sudanlı askerlerin son iki yılda cinsel istismar ve çocukların savaşa sürülmesinin de aralarında bulunduğu suçlar işlediğini ve ihlallerde bulunduğunu ileri süren Seri, Sudanlı askerlerin kendileri için meşru hedef olduğunu belirtti.

    Yemen'de Birleşik Arap Emirliği (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi askerleri
    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
    Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi Şebve'de yenilgiyi kabul etti
    Sudan'da birçok parti ve milletvekili, Yemen'de Sudan ordu güçlerinin bulunmasının iki ülke halklarının ilişkilerine olumsuz yansıdığını belirterek, söz konusu güçlerin geri çekilmesi çağrısında bulunuyor. Sudan'da askeri darbeyle devrilen Eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir başta olmak üzere ülkedeki yetkililer her fırsatta Sudan güçlerinin Yemen savaşında yer almasının, 'Suudi Arabistan'daki kutsalları koruma' amacı taşıdığını savunmuştu.

    Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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