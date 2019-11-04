Suriye'deki Rus üssünün yakınlarında Amerikan bombardıman uçağı görüldü

Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’nün yakınlarında uçan bir B-52 Amerikan stratejik bombardıman uçağının saptandığı öğrenildi.

Avia.pro isimli havacılık haberleri sitesinin aktardığına göre Rusya’nın Suriye’deki’nün yakınlarında uçan, ABD Hava Kuvvetlerine ait birsaptandı.

Amerikan uçağının Rus üssüne yaklaştığı evvelki gün tespit edildiği belirtilen haberde, B-52’nin Yunanistan’ın güneyinden ve Kıbrıs’ın yakınından geçerek, Hmeymim Hava Üssü’nün bulunduğu Lazkiye’nin yakınından yoluna devam ettiği kaydedildi.

B-52’nin rotasının tam olarak bilinmediği, ancak uçağın Suriye sınırı üzerinden büyük bir olasılıkla Lübnan’a doğru uçabileceği ifade edildi.

Amerikan uçağının Rus üssüne neden yaklaştığının da bilinmediğini belirten Avia.pro, bununla birlikte uzmanların ABD’nin bu şekilde Rusya’ya gözdağı vermenin peşinde olabileceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

Haberde, “Daha önce Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü’nün artık’lerin koruması altında olmadığı, bu füze savunma sistemlerinin radarlarının kapalı olduğu yönündeki doğrulanmamış iddiaların ortaya atıldığı dikkat çekici” ifadelerine yer verildi.

Daha önce ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçağının Kaliningrad bölgesindeki Rus Baltik Filosu’unu bombardıman simülasyonu gerçekleştirdiği duyurulmuştu.

PlaneRadar uçuş gözlem portalı ise, 19 Ekim’de gerçekleşen bir eğitim uçuşlarında, Kırım’a yaklaşan bir B-52H uçağının şehri bombardıman simülasyonu gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Su-27 savaş uçağının Karadeniz’deki Rus sınırına yaklaşan ABD hava Kuvvetlerine ait B-52H uçağına önleme yaptığını duyurmuştu.