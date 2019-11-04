Barzani: Bağdadi'nin öldürülmesi, IŞİD tehditlerinin sona erdiği anlamına gelmiyor

Irak'ın Erbil kentinde temaslarda bulunan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Adam Smith başkanlığındaki heyet, IKBY Başkanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Barzani ile Smith, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

IKBY Başbakanı Barzani, terörizmin hala Irak ve dünya için ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, ABD'li heyetle terörle mücadele meselesini ele aldıklarını dile getirdi.

IŞİD'in varlığını sürdürdüğünü vurgulayan Barzani, şunları kaydetti:

"Biz IŞİD'in faaliyetlerini artırdığını görüyoruz. Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesi, IŞİD tehditlerinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Onlar (IŞİD), bazı ülkelerde faaliyetlerine devam ediyor. Biz bunu yakından takip ediyoruz."

'Amacımız sadece petrol değil'

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Smith de ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Suriye'de petrolü elimizde tutacağız" açıklamasına tepki göstererek, petrol kuyuları ve bölgenin ABD'ye ait olmadığını ve Trump'ın bunu anlaması gerektiğini ifade etti.

Bölgede iyi ilişkiler kurulmasından yana olduklarını dile getiren Smith, "Başkan Trump (Suriye'deki petrol) bu konuda hatalı. Amacımız sadece petrol değil. Önemli olan, bu petrol kuyularının IŞİD'in eline geçmemesidir" diye konuştu.

ABD’li heyet, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile de bir araya gelmişti.