İran: ABD’nin yeni yaptırımları işe yaramaz

Yaptırım kararını kınayan, “Bu yaptırımlar işe yaramaz” dedi.

İranlı diplomat, “Daha önce de defalarca dile getirdiğimiz gibi, bu tür tedbirler sadece ve sadece bu rejimin bulunduğu acıklı durumu ve çaresizliğini gösteriyor. Bu rejim rasyonel diplomasi mekanizmalarını kullanamıyor” ifadesini kullandı.

Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, 9 İran vatandaşı ve İran Genelkurmay Başkanlığı’na karşı yaptırım kararı alındığını açıklamıştı.