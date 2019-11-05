Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi: 3 ölü, 5 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu’yla kısa bir süre önce kontrol ettiği Tel Abyad kentinde Sanayi Bölgesi’nde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 3 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı.

Bugün saat 13:00 sularında Tel Abyad kent merkezinde Sanayi Bölgesi’nde bomba yüklü araç patlatıldı. Patlama sonucu 3 kişi ölürken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar kentteki hastaneye kaldırıldılar.

Olası başka bir saldırıya karşılık sivillerin araç olan yerlerden uzak durulması istenilirken, yerel asayiş güçleri kente giriş ve çıkışları kapattı.

Geçen hafta da kent merkezinde pazarda sivillerin yoğun yaşadığı yerde bomba yüklü araç patlamıştı ve patlama sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti. TSK ve SMO güçleri patlamalardan YPG'yi sorumlu tutmuştu.