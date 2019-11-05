Lübnan'da 'Protesto DJ’i', göstericileri 'tek ritimde' birleştiriyor

Lübnan'da ekonomik kriz ve yolsuzluğun tetiklediği sistem karşıtı protestolar renkli görüntülere sahne oluyor. Gösterilere müziğiyle destek olan ve ‘Protesto DJ’i’ olarak bilinen DJ Madi da bunlardan biri haline geldi.

Viral 'protest DJ' Madi K provides the beat for Lebanese protestors pic.twitter.com/6aqYWa7H2t — Reuters (@Reuters) November 4, 2019

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Reuters ajansına konuşan DJ Madi, müziğin arkasındaki fikrin, gösterilerin barışçıl ve güzel kalmasını sağladığını söyledi:

“Biz kırıp dökmeden, sorun çıkarmadan ve mezheplerden uzak, barışçıl bir şekilde protesto etmeye çalışıyoruz.”

Tekrar gece kulübünde çalmak isteyip istemediği sorusunu da yanıtlayan Madi, “Eğer dönüp tekrar bir gece kulübünde çalışırsam, en çok buradaki manzarayı özleyeceğim. Çünkü böyle bir şeyi bulmak imkansız. Nur meydanında ve bu büyük kalabalıkta bir kitleyi bulmak imkansız. Hiçbir şekilde böyle bir şeyi elde edemezsin. Büyüklüğü ne kadar olursa olsun, hiçbir gece kulübünün böyle bir manzarası yok" diye konuştu.

Gösterilere katılan bir kadın da DJ Madi’yle ilgili şunları söyledi: “İnsanları, tek bir müzikte, tek bir alkışta, tek bir sözde birleştiriyor. Hepimiz aynı ritimdeyiz. DJ olağanüstü bir heyecan yaratmış durumda. Bu devrimdeki insanların daha güçlü olmasını sağlıyor, onları teşvik ediyor."