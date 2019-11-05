Suriye Milli Ordusu: İnsan hakları ihlallerini engellemek için etik kuralları geliştirdik

Suriye Milli Ordusu (SMO), üyelerinin suistimalde ve insan hakları ihlallerinde bulunmasını engellemek için etik kuralları geliştirdiğini açıkladı.

SMO'dan yapılan açıklamada, "Ahlak ve etik konularından sorumlu departman tarafından geliştirilen kurallar, 'istisnasız tüm Suriyelilerin güvenliğini, dokunulmazlığını ve haklarını temin etmeye' yönelik olup, 'ordu üyelerine en yüksek etik ve mesleki davranış ve disiplin standartlarına uyma yükümlülüğü' getiriyor" dendi.

SMO, 2017 yılında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonlara katılmak üzere Arap ve Türkmenlerden oluşan ılımlı muhalif silahlı gruplar temelinde kuruldu. Özgür Suriye Ordusu'nun bir bölümü SMO bünyesinde yer aldı.