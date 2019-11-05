Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 2. turu devam etti

AA muhabirinin yazım kurulunun üçte birini oluşturan muhalif kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Anayasa Komitesinin muhalif eş başkanı Hadi el Bahra, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'e yeni anayasaya ilişkin vizyon belgesi sundu.
Belgenin, 150 üyenin katılımıyla geçen çarşamba başlayan ve cuma günü sona eren Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk bölümünde yapılan konuşmalar ve sunulan önerilerden oluştuğu kaydedildi.
45 kişilik yazım kurulunun sivil toplum kuruluşlarından oluşan üyeleri de toplantıda kendi vizyonlarını sözlü olarak sundu. Suriye hükümeti heyeti ise bugünkü toplantıda Pedersen'e sözlü veya yazılı bir öneride bulunmadı.
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 2. turu cuma gününe kadar devam edecek.
Komitenin yapısı
45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu gerekiyor.
Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması. Suriye Hükümeti heyetinin eş başkanlığını önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari, muhalefet heyetinin eş başkanlığını ise Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) eski başkanı Bahra yürütüyor.
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