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21:32 05 Kasım 2019
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    Suriye Anayasa Komitesi BM Cenevre ofisinde toplandı

    Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 2. turu devam etti

    © REUTERS / POOL
    Ortadoğu
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    Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden Suriye Anayasa Komitesi'nin 45 kişilik yazım kurulunun toplantılarında Suriye muhalefeti BM'ye yeni anayasaya ilişkin vizyon belgesi sundu.

    Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde 150 üyenin katılımıyla çarşamba günü başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk bölümü sona erdi. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, toplantıların ardından gazetecilere açıklama yaptı.
    © AA / Bayram Altuğ
    Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk bölümü sona erdi
    Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 2. turunda, 45 kişilik yazım kurulu üyeleri 2. gün toplantıları için TSİ 11.20 sularında BM Cenevre Ofisine geldi. İki oturumda gerçekleşen ve 18.30'da sona eren toplantıların ardından taraflar herhangi bir açıklamada bulunmadı.

    AA muhabirinin yazım kurulunun üçte birini oluşturan muhalif kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Anayasa Komitesinin muhalif eş başkanı Hadi el Bahra, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'e yeni anayasaya ilişkin vizyon belgesi sundu.

    Belgenin, 150 üyenin katılımıyla geçen çarşamba başlayan ve cuma günü sona eren Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk bölümünde yapılan konuşmalar ve sunulan önerilerden oluştuğu kaydedildi.

    45 kişilik yazım kurulunun sivil toplum kuruluşlarından oluşan üyeleri de toplantıda kendi vizyonlarını sözlü olarak sundu. Suriye hükümeti heyeti ise bugünkü toplantıda Pedersen'e sözlü veya yazılı bir öneride bulunmadı.

    Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 2. turu cuma gününe kadar devam edecek. 

    Komitenin yapısı

    Suriye Anayasa Komitesi BM Cenevre ofisinde toplandı
    © REUTERS / POOL
    Rusya Güvenlik Konseyi, Suriye Anayasa Komitesi'nin dış baskıya maruz kalmadan çalışmasını umuyor  
    Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve Suriye hükümeti heyeti, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise üç listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

    45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu gerekiyor.

    Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması. Suriye Hükümeti heyetinin eş başkanlığını önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari, muhalefet heyetinin eş başkanlığını ise Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) eski başkanı Bahra yürütüyor.

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