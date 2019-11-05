Suriye ordusu ülkenin kuzeydoğusundaki bir petrol sahasına girdi

Sham FM radyosunun aktardığına göre Suriye hükümet güçleri, birkaç yıl sonra ilk kez ülkenin kuzeydoğusundaki Rimelan ilçesinde yer alan bir petrol sahasına girdi.

“Suriye ordusu birkaç yıl sonra ilk kez, Haseke’nin kuzeydoğusundaki Rumelayn kentinin kuzeybatısında yer alan Mulla Abbas köyünün yakınındaki petrol sahasına girdi” ifadelerinin kullanıldığı haberde, sahanın kontrolünün daha önce kimin elinde olduğu netleştirilmedi.

مراسل شام إف إم في المنطقة الشرقية: الجيش العربي السوري يدخل حقل نفطي بالقرب من قرية "ملا عباس" شمال غرب مدينة "رميلان" بريف الحسكة الشمالي الشرقي لأول مرة منذ سنوات#شام_إف_إم#للخبر_مصدر — Sham fm شام اف ام (@radioshamfm) November 5, 2019

Daha önce ABD Savunma Bakanı Esper, Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarını korumak amacıyla bazı ABD birliklerinin burada kalmaya devam edeceğini duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ise, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol bölgelerinin Suriye hükümeti tarafından kontrol edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da daha önce yaptığı açıklamada ABD devlet servislerinin Suriye’deki petrol üretiminden sağladıkları aylık kazancın 30 milyon doları geçtiğini ifade etmişti.