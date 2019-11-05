Eski Irak Başbakanı Maliki'den protestoculara, '3. taraf garantörlüğünde müzakere' çağrısı

Maliki, ülkedeki protestoları düzenleyen ve herhangi bir siyasi tarafa bağlı olmayan halk hareketi temsilcilerine, 3. taraf garantörlüğünde hükümet yetkilileriyle müzakere çağrısı yaptı.
Irak'ta 2006-2014 yılları arasında iki dönem başbakanlık görevinde bulunan Maliki'nin de ülkedeki birçok yolsuzluk dosyasına adının karıştığı iddia ediliyor.
Irak'taki kanlı gösteriler: Şimdiye dek 254 gösterici öldü
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başlamıştı.
Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin de yaralandığını duyurmuştu.
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